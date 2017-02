Vučić: Pozicija Siniše Malog dugoročno neodrživa

Premijer Srbije Aleksandar Vučič izjavio je u utorak da pozicija gradonačelnika Beograda Siniše Malaog "nije laka i nije dugororočno održiva", mada je ocenio da je jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji glavnog grada.

"Nećemo čekati pravosnažne presude, dovoljno je da tužilaštvo ukaže na određene stvari, mi ćemo tog trenutka kao političari da reagujemo", kazao je Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije, a povodom navoda Marije Mali, bivše supruge gradonačelnika Siniše Malog, da je on učestvovao u organizaciji rušenja objekata u naselju Savamala.

Vučić je naveo da će Mali snositi političke posledice i da sigurno neće ponovo biti kandidat za gradonačelnika Beograda u ime Srpske napredne stranke.

"Pozicija gospodina Malog nije laka i svakako nije dugoročno održiva na tom mestu, bez obzira na to što će u knjigama ostati zapisano da je za Beograd mnogo uradio", kazao je Vučić.

On je dodao da neće reagovati pod pritiskom, pred hajkma i harangama, kada ga, kako je naveo, pojedine organizacije teraju da nekoga smenjuje.

"Mi ćemo to da uradimo onda kada budemo mislili da je vreme za to. Ako bilo ko misli da pritiskom na ulici može to da izvede, mene ne zanimaju njihove Rumunije i Makedonije, nikada pod pritiskom neću da reagujem", naveo je Vučić.

Dodao je i da je od Marije Mali dobio nekoliko pisama, ali nije želeo da ih komentariše.

"Ko su ljudi koji su upotrebili i zloupotrebili bivšu ženu za političke izjave, to nisu ljudi", rekao je. Mogu da razumem novinare KRIK-a, ali sve one druge koji koriste i zloupotrebljavaju za političke obračune, to je dno dna, ništa gore, dodao je.

Podsetimo, bivša supruga gradonačelnika Beograda je u intervjuu za Mrežu za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) kazala da joj je Siniša Mali ispričao da je organizovao rušenje „nekih kolibica“ u Hercegovačkoj ulici u Savamali u izbornoj noći 2016. godine.