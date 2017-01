Mitrovica: Zid se ruši, ostaju barijere među ljudima

Kosovske vlasti bi trebale da sruše ilegalno izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici tokom januara, a na osnovu rezolucije Skupštine usvojene krajem decembra. Rezolucijom je Vlada Kosova obavezana da preduzme sve zakonske mere u vezi ovog zida i da njegovu gradnju smatra bespravnom, te kao politički čin.

Ministarstvo sredine i prostornog planiranja prati dešavanja u blizini mosta, nakon što je 7. decembra donelo odluku o prekidu svih radova koji se tiču ovog ilegalnog zida.

"Rezolucija sada daje podršku za rad u političkom domenu i šalje jasnu poruku da se zakonodavstvo mora sprovoditi na celoj teritoriji zemlje", izjavio je generalni sekretar ovog ministarstva Arben Ćitaku.

Lokalna samouprava u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izgradila je zid u blizini glavnog ibarskog mosta koji je u fazi renoviranja, navodeći da je to deo projekta.

Tome se, međutim, usprotivila zvanična Priština, koja navodi da zid nije bio predviđen sporazumom o otvaranju ibarskog mosta postignutim u Briselu.

Zvanična Priština smatra da je u izgradnju zida umešana Srbija. Ministarka za dijalog Edita Tahiri navela je prethodno za RSE da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, srpska zajednica ne može da očekuje da će doći do formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom, čemu inače teže srpski predstavnici.

Nakon intervencije međunarodne zajednice, iz Severne Mitrovice su rekli da će zid da se redizajnira i da će služiti za letnju pozornicu. Ni to, međutim, nije bilo prihvatljivo za Prištinu.

Lokalne vlasti u međuvremenu su počele samo da 'skraćuju' zid, a za rezoluciju Skupštine Kosova gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da je čisto političkog karaktera.

Kosovski analitičar Behljulj Bećaj veruje da će kosovske vlasti srušiti ovaj zid, ali dodaje da je on dokaz da normalizacija odnosa Kosova i Srbije ne ide u željenom pravcu. On dodaje da je ovaj momenat korak nazad u smislu postizanja ciljeva koji su trebali da dovedu do normalizacije odnosa.

"Ne radi se o zidu, radi se o zidu koji je stvoren u mentalitetu ove i one strane, koji se ne može iskoreniti samo putem buldožera. Treba da se radi na jednom ozbiljnom procesu da se povrati poverenje između izgubljenih strana koje su tražile neko zajedničko rešenje, a zapravo su napravili još veći jaz između sebe", kazao je Bećaj.

Pitali smo i građane Mitrovice da li očekuju da će se zid srušiti. Evo šta su nam rekli Egzim Bakljani, Nezi i Sevim, te Skender Mustafa: