Obaveštena EU o napadu na kancelariju kosovske Vlade u Mitrovici

U Severnoj Mitrovici u sredu je otvorena zgrada Vlade Kosova u kojoj će se nalaziti kancelarije 15 ministarstava i agencija koje deluju lokalno. Među njima su Ministarstvo javne administracije, lokalne samouprave, ekonomskog razvoja, poljoprivrede i šumarstva, za zajednice i povratak, te poreska uprava, Agencija za statistiku, katastar i dr.

U ovoj zgradi radiće 105 zaposlenih. Zgrada Vlade Kosova nalazi se na ulazu u Severnu Mitrovicu, a otvorila ju je u sredu ministarka za dijalog Edita Tahiri.

Ovaj događaj izazvao je negativne reakcije, te je u sredu, u večernjim satima, na objekat bačena eksplozivna naprava - ručna bomba koja nije eksplodirala.

To je za RSE potvrdio šef operative Kosovske policije za region Sever, Željko Bojić, dodajući da nije bilo žrtava ni materijalne štete.

Bomba je bačena na hotel "Saša", u čijem objektu se i nalaze kancelarije Vlade Kosova.

„Takav događaj govori o realnosti na terenu da zapravo implementacija briselskih dogovora nije lako primenjiva na severu i zato je potrebno pažljivo pripremati građanstvo kako bi eto izbegli eventualne posledice. Dobro je da će 105 ljudi biti angažovano, jer ti ljudi primaju platu, pa bi za taj novac trebali nešto da rade. Ali nikako politički procesi ne smeju biti prioritet u odnosu na realne potrebe samih ljudi“, kaže Adrijana Hodžić, šefica administracije u opštini Severna Mitrovica, koja nije bila upoznata sa jučerašnjim otvaranjem zgrade Vlade Kosova.

Ministarka za dijalog, Edita Tahiri, je kosovskim medijima izjavila da se Srbija suprostavlja sprovođenju briselskih sporazuma bombama i zidovima, aludirajući na izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici u blizini glavnog ibarskog mosta.

Tahiri je saopštila je da je u sredu uveče obavestila EU o pokušaju napada na kancelariju Vlade Kosova u Severnoj Mitrovici.

“Ministarka Tahiri je istakla stav Vlade Kosova da ovim destruktivnim činovima, zidovima i bombama, Srbija ometa sprovođenje briselskih sporazuma, ali i ugrožava dijalog o dobrosusedskim odnosima”, navodi se u saopštenju.

U telefonskom razgovoru sa direktoricom za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u EU, Angelinom Eichhorst, Tahiri je dodala da opstrukcije Srbije pogoršavaju i rizikuju destabilizaciju stanja, što, kako je dodala, državne institucije Kosova nikako neće da dopuste.

Eichhrost je izrazila zabrinutost EU i obećala da EU ozbiljno shvata ovo pitanje, te da će raditi na njegovom rešavanju.

Građani Severne Mitrovice uglavnom nisu želeli da komentarišu posetu Edite Tahiri, ili o njoj nisu informisani.

"Ja sam sinoć došao iz sela, veze nemam ni šta je otvorila, ni kako", kaže Zoran iz Severne Mitrovice.

"Ne znam ni da je bila tu", kaže njegova sugrađanka Branka.

"Sve je to za mene politika. Koristim usluge severa i to je to, za ovo zdravlje, ne znam", navodi Miodrag.

Kajtaz Ibrahim, građanin Mitrovice romske nacionalnosti kaže da od njene posete očekuje dobrobit: "Ja samo jedno mogu da kažem - da ako je pametna trebalo bi da donese dobrobit ovom narodu pogotovo siromašnima, koji su ljudi bez korena."

Sanela Tomažinić iz Severne Mitrovice, inače izbeglica iz Hrvatske kaže da su za nju važne samo institucije Republike Srbije: "Mene samo interesuje Vlada Srbije i srpske institucije a šta Edita Tahiri misli to me ne interesuje".

Inače, zgrada je otvorena na osnovu odluke Vlade Kosova, a kao rezultat briselskog sporazuma, navodi se u saopštenju vlade Kosova i najavljuje otvaranje novih nakon Nove godine i u drugim srpskim opštinama na severu, kao što su Zubin Potok i Leposavić.