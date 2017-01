Stojanović: Sarađivaćemo sa Albancima, ali naše strpljenje ima granice

Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović u intervjuu za RSE kaže da u 2017. očekuje formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom, jedinstvo srpskih predstavnika i unapređenje života Srba putem Zajednice. Očekuje formiranje i Specijalnog suda za ratne zločine. Stojanović kaže da će nastaviti da sarađuju sa kosovskim Albancima i grade pomirenje. Srpska lista će o novom ministru za lokalnu samoupravu raspravljati onda kada bude imala konkretnu odluku o povratku u institucije. Moguća je i radikalizacija poteza vezanih za zamrzavanje statusa, ukoliko partneri u vladi, kako kaže Stojanović, ne donesu određene odluke.

RSE: Kakva su očekivanja od 2017. godine, koji su najveći izazovi, šta je ono što vas očekuje?

Stojanović: Ono što nas čeka to je potpuno sprovođenje Briselskog sporazuma, formiranje Zajednice kao najvažnije tačke u Briselskom sporazumu, ali i određeni važni postupci i procesi koji će krenuti što se tiče pre svega Specijalnog suda i onoga što će on raditi.

To će sigurno proizvoditi određene turbulencije i to sigurno neće biti jednostavno, ali je naš zadatak da nastavimo da radimo na našem jedinstvu, na implementaciji onog što je dogovoreno u Briselu. To je zajednica, a kroz Zajednicu da stvorimo novi instrument koji će nam pomoći da život građana učinimo boljim, da ispunimo naš zadatak i misiju a to je da se promene životni uslovi, te da otvorimo neke nove perspektive i nade za ljude da ovde život može da bude bolji.

Naravno, nastavićemo da sarađujemo i sa kosovskim Albancima jer želimo da gradimo pomirenje ali na realnim osnovama, a ne da budemo forma, nego da radimo na suštini i da zaista život učinimo boljim za sve, jer mi ne želimo da radimo protiv bilo koga, ali oni koji nisu dobronamerni prema nama i žele da ugroze naš opstanak i život sigurno da u nama neće naći saveznika već i ozbiljnog protivnika.

Zbog svih dobrih ljudi koji ovde žive zaista želimo da stvaramo jedan normalan suživot i da vreme konflikata bude iza nas, a da jedan normalan i pristojan život kakav ljudi zaslužuju, naročito u ovom vremenu na tlu Evrope, zaista možemo da izgradimo ukoliko to želimo i ukoliko je to interes svih.

RSE: Najavljeno je formiranje Zajednice srpskih opština samostalno od Sretenja (15. februara) ukoliko ne bude pomaka sa Prištinom. Da li će to značiti možda pogoršanje odnosa između Beograda i Prištine? Poslednje izjave ministarke za dijalog Edite Tahiri su da zid mora biti srušen, inače nema razgovora o Zajednici, dok s druge strane imamo izjave da će zid samo biti redizajniran, da li to može da izazove neka nova talasanja u odnosima Beograda i Prištine?

Stojanović: Sigurno da nas čekaju novi izazovi. Da li će Zajednica biti formirana, odnosno otpočet proces formiranja zajednice na Sretenje, to ćemo videti. To ne zavisi od nas, to zavisi od onih koji su do sada imali obavezu i dalje imaju obavezu da to sprovedu. Ukoliko bude dovoljno razuma i dovoljno smirenosti da se i albanski političari i međunarodna zajednica usredsrede na upravo to, na ono što jeste dogovoreno u Briselu – da se usredsrede na implementiranje onoga što je dogovoreno našim koalicionim sporazumom, a da se malo manje bave pojedinci iz međunarodne zajednice, a i pojedinci od albanskih političara, da nađu neke nove Srbe drugačije koji bi poslušali više što bi oni želeli da čuju, a ne da rade ono što su do sada radili, a to je da se bore za srpske interese i ukoliko dovoljno energije ulože u to – verujem da ćemo napraviti pomake koji će dovesti do toga da se proces formiranja Zajednice otpočne i onda neće biti nikakvih problema.

Ukoliko to ne bude slučaj, ukoliko ne bude dovoljno razuma i političke mudrosti, onda ćemo morati da uradimo i ono zbog čega su nas ljudi i delegirali i birali i poslali – da radimo određeni posao a to je da stvaramo nove instrumente pomoću kojih ćemo moći da život učinimo boljim. Naš zadatak nije da sedimo skrštenih ruku i da čekamo.

Naravno, ne želimo ni da stvaramo nestabilnosti, da budemo nerazumni, mislim da smo i više nego bili strpljivi i da smo se trudili da na jedan racionalan način probamo da sarađujemo sa kosovskim Albancima, ali naše strpljenje ima granicu, zato što problemi koji postoje moraju da se rešavaju i mi ne možemo beskonačno da čekamo da se neko smiluje da uradi ono što mu je obaveza.

RSE: Poseta ministarke Tahiri severu Kosova, iznajmljene kancelarije Vlade Kosova u jednom hotelu, nakon toga podmetnuta bomba, kako to komentarišete?

Stojanović: Mnogo je aktivnosti i poteza koji imaju za cilj jeftino političko profitiranje i koketiranje sa najradikalnijim delom albanskog naroda, da se stvara jedna atmosfera u kojoj je sve dnevno politička manipulacija i medijska igra, a da najmanje ima ozbiljnih političkih odluka koje treba da doprinesu da život bude bolji. Šta je nakon toga dana bilo dobro ili korisno, ili šta se dobro ili korisno desilo za bilo kog građanina koji ovde živi, koje god nacionalnosti ili veroispovesti bio.

Ne vidim nijedan apsolutno pomak u pozitivnom smeru, osim stvaranja nove neke krize ili turbulencije koja se politički rabi i koristi i uvodi nesigurnost među obične ljude. Ovo ne treba nikome. Ljudi koji stvaraju ovu politiku verujem da nemaju budućnost i verujem da svi ovi koji proizvode krize koji ih stvaraju zarad ličnih ili uskopartijskih političkih interesa, dnevno političkih neće imati previše prostora u budućnosti i verujem da će ovakvi potezi biti sve ređi ili ih uopšte neće biti.



Ukoliko albanski političari žele da stvaraju neke normalne uslove, ne smeju da tolerišu ovakvo ponašanje bilo koga, pa makar to bila jedna ministarka koja sve češće povlači poteze koje niko ne može da razume. Meni se i pojedini Albanci žale da ni oni ne mogu da razumeju čemu to, čemu to služi osim tim dnevno-političkim, uskopartijskim interesima koji suštinski više ni kod Albanaca ne prolaze jer su i oni postali umorni od toga. Potrebna nam je jedna racionalna politika, jedan odnos poštovanja, a ne večita nadmudrivanja i igranja sa takozvanom drugom stranom, kako bi se tu nešto profitiralo.

RSE: Eventualno novo mesto ministra lokalne samopurave nakon ostavke koju je podnela Mirjana Jevtić, da li ćete o tome raspravljati unutar Srpske liste ili se čeka odmrzavanje učešća u insitucijama? Kako će to dalje teći?

Stojanović: Videćemo, naš status u vladi i u skupštini je isti kao što je bio, trenutna kriza koja je postojala razrešena je, kao što smo i rekli da će biti, i važno je da partneri naši u vladi – ukoliko žele da sarađuju sa nama – shvate da moraju da donesu određene odluke, ukoliko žele dakle da sarađuju sa nama. Ukoliko to ne bude slučaj, mi ćemo nastaviti drugim putem, kao što smo tim putem i krenuli. Da li će, i ko će biti, i kako delegiran na mesto ministra za lokalnu samoupravu, to ćemo videti.

Srpska lista će o tome raspravljati i obavestiti javnost onda kada budemo imali konkretnu odluku i o našem povrtaku, ili daljoj radikalizaciji neučešća u institucijama, blagovremeno ćemo obavestiti naše ljude, ali ono što je sasvim sigurno jeste da nećemo čekati neograničeno i da nećemo sedeti skrštenih ruku i čekati da se nešto samo od sebe desi.

RSE: Ko je šef poslaničkog kluba Srpske liste?

Stojanović: Što se mene tiče tu je stvar jasna. Sigurno da više nije Slavko Simić, ali Srpska lista će se takođe zajedno oko toga oglasiti, određene stvari o kojima smo govorili da će trpeti političke posledice će se dalje sprovoditi, ali dajte neka istekne taj rok koji smo dali za povlačenje svih štetnih odluka koje su donete i da nakon tog roka, kada podvučemo crtu šta je urađeno od onoga oko čega smo razgovarali, definišemo šta ćemo dalje odlučivati.

Ali ono što je važno i ono što su morali svi da nauče iz ovoga to je da niko pojedinačno ne sme sebi da dâ za pravo da smatra da može o ozbiljnim stvarima samostalno da odlučuje i da u ovim vanrednim okolnostima u kojim živimo, jer ovo nisu normalne i redovne političke okolnosti, već jedno vanredno stanje koje postoji, koje nismo mi stvorili, stvorio je neko drugi, i da u tim okolnostima ne sme da se ugrozi naš zajednički interes koji postoji i dok ne završimo velike poslove koji su od interesa za srpski narod, da nema govora oko toga da neko samostalnim političkim delovanjem može to da ugrozi. Ukoliko to želi neka izađe na izbore, neka dobije poverenje građana, pa neka onda radi što god mu je volja.