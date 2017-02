Zid stoji, dijalog se 'ruši'

Dva dana nakon dijaloga Kosova i Srbije na najvišem nivou u Briselu na kome, kako se ocenjuje, nije postignut nikakav dogovor, ponavljaju se poruke sa visokih međunarodnih adresa da tenzije treba spustiti, dok Beograd i Priština tumače svojoj javnosti šta se dogodilo u Briselu.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić optužio je Prištinu da je opstruirala razgovore u Briselu jer ne želi postizanje dogovora, ali i predstavnike Evropske unije da su im u tome pomogli tako što su dopustili da se tako ponašaju.

Vučić je precizirao da se u Briselu razgovaralo o mostu na Ibru, odnosno o zidu podignutom kod mosta u Severnoj Mitrovici.

"Mi smo postigli dogovor, mi smo prihvatili rešenje. Samo je bilo potrebno da nam kažu kako će to biti dizajnirano... Na kraju, kada smo prihvatili sve što su od nas tražili, i to u konsultaciji sa Srbima iz Kosovske Mitrovice, oni su došli i rekli: 'Zaboravite, nismo razgovarali'. A sinoć Tači kaže, da bi ponizio Srbe do krajnjih granica, e to će Srbi sami morati da poruše. Zato što postoji za njih samo jedno pitanje – ograda u Mitrovici, a Zajednica srpskih opština – šta nas briga za te Srbe", navodi predsednik Vlade Srbije.

Ove strelice upućene su kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju koji je izjavio da će potporni zid koji je podignut uz reku Ibar u severnom delu Mitrovice biti srušen, te da će ga srušti oni koji su ga, kako je rekao, i podigli. Tači je rekao da pritom neće biti nemira.

"Oni ponavljaju kao papagaji, svakih pet minuta: 'Za nas je Kosovo nezavisno!' Onda im Toma (Nikolić, predsednik Srbije) kaže: 'Za nas je Kosovo Srbija!' Onda oni kažu: 'Za nas je Kosovo nezavisno!' Onda mi kažemo: 'Za nas je Kosovo Srbija!' I eto, tako. Ali to nije bila suština. Stvarni razgovor se ticao mosta i njihove iznenadne panike koja je nastala, iako je sve bilo dogovoreno 8. decembra. Panika je u poslednjih mesec i po dana. Zato što nasilnici iz Prištine žele na silu da urade nešto", ovim rečima je premijer Vučić svojoj javnosti preneo atmosferu i tok razgovara za briselskim stolom.

"Dijalog klinički mrtav"

Mora se nastaviti dijalog Beograda i Prištine i očuvati puna bezbednost građana i stabilnost celog regiona – poručio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajl Skat izjavio je da je važno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto i da se nastavi put stabilnosti.

"Ovo je samo mala neravnina na putu pregovora", odgovorio je Skat novinarima na pitanje kako ocenjuje bezbednosnu situaciju na Kosovu nakon poslednjih događaja i tenzija u odnosima Beograda i Prištine.

Prištinski publicista Haljilj Matoši u izjavi za RSE ocenjuje da je dijalog Kosova i Srbije "klinički mrtav".

"To više nije dijalog, već samo neki kontakt. Mogerini (Federika Mogerini, visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije) i EU se trude da strane zadrže za stolom kako se ne bi pogoršala situacija jakim, nacionalističkim izjavama i kako ne bi došlo do izbijanja konflikta na terenu. Što se tiče rezultata ovog procesa, trenutno ništa ne očekujem", stav je publiciste Matošija.

On dodaje da, iako dijalog ide prema završnoj fazi, kraj je veoma nejasan.

"Vidi se da su se dve strane dogovorile da se ne slože ni o čemu. Okončanje ovog procesa nekim mirovnim sporazumom mogu da imponiraju samo velike sile i EU, jer dve strane nemaju političku volju da to postignu", kaže Haljilj Matoši.

Aleksandar Popov, predsednik nevladinog Centra za regionalizam, tumači krah dijaloga i povećane tenzije činjenicom da je ono što je u Briselu dogovoreno, nesprovodivo.

"To što se događa samo znači da je u Briselu sporazumom prihvaćeno nešto za šta su sve tri strane znale da neće moći biti sprovedeno. Za Prištinu je Zajednica srpskih opština neka vrsta nevladine organizacije, a Beograd je ubeđivao kosovske Srbe da je to za njih autonomija, maltene plan Z4, a Brisel je verovao da će se to rešiti. Ali, kako se pokazalo, EU nema snage da natera ni jednu stranu da sprovede dogovoreno. Sve je to pat pozicija. Za Srbiju sve se to događa u najnezgodnije vreme, uoči izbora", konstatuje Popov.

Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba na Kosovu, kaže da su stvari ubrzane promenom američke administracije. Albanci se plaše da će dolaskom novog američkog predsednika Donalda Trampa izgubiti dosadašnju podršku Amerike pa žure da urade što se može, a srpska, koja se nada boljem razumevanju Vašingtona, šalje glasnije poruke da je za nju Kosovo – Srbija. Uz to, postoje i unutrašnji razlozi i jedne i druge strane, pa je svima u interesu da dođe do tenzija.

"Ja se bojim da nije potpisano nešto što nije ugledalo svetlo dana i da se očekuje da će uskoro ugledati. Tenzije odgovaraju Tačiju zbog Specijalnog suda za zločine OVK (koji se konstituiše, op.a.) i zbog onog što se dešava Ramušu Haradinaju (uhapšen u Francuskoj po poternici Srbije zbog sumnji da je počinio ratne zločine, op.a.)", ističe Trajković, te dodaje:

"Za Beograd mogu da kažem da je gospodin Vučić 17. marta u vreme najstrašnijeg pogroma Srba bio na mostu na Ibru, a sada je u Raški. To govori da je Briselski sporazum rezultirao time da se institucije Srbije nalaze van prostora Kosova i Metohije. Sada se definitivno vidi da je Briselski sporazum konačno doneo jačanje kosovskih institucija, što je za nas poražavajuće."

Na pitanje – zašto je to poražavajuće – Rada Trajković odgovara: "Zato što te institucije, na žalost, ne funkcionišu u smislu pružanja sigurnosti i jednima i drugima."



Povod, ali samo povod za najnovije tenzije koje su dovele naoružane formacije na jug Srbije i nekoliko stotina kosovskih Srba kraj mosta na Ibru je najava rušenja zida u Severnoj Mitrovici za koji je rok bio po briselskom dogovoru 31. januar.

Da li se i o čemu se, osim o zidu, razgovaralo u Briselu, javnost i dalje ne zna, kao što ne zna tačno i na šta je srpska strana sve pristala u Briselu čiji su zvaničnici u poslednjih desetak dana, nakon dva susreta kosovskih i srpskih premijera i predsednika, pozivali na obuzdavanje retorike koja podiže tenzije.

A što se tiče ambasadora koje je pomenuo srpski premijer Aleksandar Vučić, ne navodeći kojih, koji su zamerili što su na jugu Srbije prema granici sa Kosovom pojačane oružane formacije, on je na pres-konferenciji prisutnom ministru policije Nebojši Stefanoviću poručio: "Ima svake nedelje da premeštamo naše snage širom Srbije, da se nerviraju. Nebojša, jesi me razumeo? Policija da odmah menja svoje pozicije, kako zna i ume! Samo da se nerviraju razni ambasadori."

U takvoj atmoferi, da li će i kada biti nastavka dijaloga, na kom nivou i sa kakvim dnevnim redom, teško je reći.