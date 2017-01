Da li Brisel upozorava više Nikolića ili Tačija?

Nije prošao ni jedan dan od završetka razgovora delegacije Srbije i Kosova na najvišem nivou u Briselu, a prekršen je dogovor da se smire tenzije na relaciji Priština - Beograd.

Naime, visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini je izrazila "žaljenje što sve strane u dijalogu nisu poštovale dogovor sa sinoćnjeg sastanka u Briselu da se prevaziđe zategnutost i rasprave u dijalogu ne komentarišu u javnosti".

"Žalimo što se svi nisu toga držali i pozivamo ih da se uzdrže i napredak nadograđuju na juče postignutim dogovorima", saopštila je predstavnica za štampu Federike Mogerini, Maja Kocijančič.

Kosovski analitičar Behljuj Bećaj za RSE kaže da su sporne izjave i predsednika Srbije Tomislava Nikolića i predsednika Kosova Hašima Tačija izrečene nakon zajedničkog razgovora. Za njega je sporno što su se odmah pozvali na ustave.

(Video: Vučić i Tači nakon dijaloga)

"Pozivanje na Ustav Srbije podrazumeva da Srbija ima legalno i legitimno pravo da interveniše i na teritoriji Kosova, budući da je Kosovo na osnovu srpskog Ustava deo srpske teritorije. To je jedna činjenica. Sa druge strane, gospodin Tači se poziva na ustavnost Kosova i da će preduzeti sve mere u smislu zaštite ustavnosti, da će, ako je potrebno, intervenisati ako se bude ocenilo da je ugrožen suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Dakle, mislim da se upozorenje iz Brisela odnosi i na gospodina Tačija i na gospodina Nikolića", kaže Bećaj.

On smatra da su se stvari između Srbije i Kosova još više iskomplikovale.

"Zaoštriće se dalje odnosi jer se verovatno situacija na terenu suštinski neće promeniti", navodi prištinski analitičar.

Federika Mogerini je pokušala da vrati za pregovarački sto dve strane nakon perioda oštrih reči i svega što se dešavalo povodom "šarenog voza", kaže Aleksandar Popov iz novosadskog Centra za regionalizam.

Kakav je, međutim, ishod kad se dogovor o smirivanju situacije krši, čim se zatvore vrata briselskih kancelarija? Nešto je urađeno, kaže Popov, a to je da su prvi put posle zaoštrene situacije ključni ljudi Srbije i Kosova seli za isti sto.

"Ali nema garancije da će to označiti prekid tenzija i da će dijalog biti nastavljen na način kako je to ranije rađeno. Da će se ići sa konkretnim temama i da će se rešavati jedan po jedan problem. Nema, dakle, garancija, posebno posle ovakvih izjava i upozorenja Mogerinijeve, jer dogovor nisu poštovali ni Tači ni Nikolić", kaže Aleksandar Popov.

"Šta mi to ovde dogovaramo?"

Podsetimo, predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je nakon sastanka da je Beogradu jasno stavljeno do znanja da će Kosovo delovati kao nezavisna i suverena država.

"Mi na provokacije nećemo odgovoriti agresivno, ali Kosovo će u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta Kosova odgovoriti na osnovu kosovskog ustava i zakona", rekao je Tači.

On je rekao da je Srbija, ipak, počela da priznaje Kosovo, i da će se do toga doći korak po korak, putem pregovora. Da se mora srušiti zid podignut u severnom delu Mitrovice, da je to u nadležnosti kosvoskih institucija, a da je Srbija upozorena da ne preduzima ništa slično spornom vozu.

I predsednik Srbije Tomislav Nikolić je pomenuo voz:

"Postavlja se pitanje šta to mi ovde dogovaramo, ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država", rekao je Nikolić i dodao da je bilo reči i o "famoznom vozu" koji je za Srbiju bio "simbol da je Kosovo sastavni deo Srbije", a da "Albanci imaju na hiljade simbola da su nezavisna država ili da su u sastavu Velike Albanije pa im nikad zbog toga nije dlaka falila sa glave".

Tomislav Nikolić je poručio:

"Ako misle da EU može da nas uceni ili pritisne, ili da bilo koja druga država u svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, onda se grdno varaju."

Lekovitost razgovora

Izjava premijera Aleksandra Vučića je bila drugačije intonirana. On je rekao da je dogovor da svi nekako spuste loptu i da se ne govori loše o drugoj strani. Obećao je da će se njegovi ministri toga pridržavati.

"Bez razgovora i bez dijaloga plašim se da idemo u ćorsokak i u sve veće probleme. Ovo je bio jedan dobar korak i ja sam uvek govorio da su razgovori lekoviti i da oni mnogo znače", zaključio je Vučić.

Aleksandar Popov je komentarisao različite poruke koje su poslali predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Po njemu, Nikolić potkopava briselsku poziciju Vučića kao čoveka od poverenja što dokazuje da oni nisu više dvojac sa podeljenim ulogama ("good and bad guy") već da je u pitanju ozbiljan asinhronitet.

Profestor Univerziteta u Gracu i ekspert za Balkan Florijan Biber ne veruje da bi do suštinskog napretka u dijalogu moglo doći dok se ne završi izborni proces u Srbiji:

"Realno ne vidim neki prostor za suštinski dogovor u sledećih par meseci. Ako grešim, to bi bilo jako dobro, ali na žalost, ne vidim tu priliku za dijalog u ovom trenutku", komentariše Biber.

Florijan Biber kaže da je briselski susret Srbije i Kosova na najvišem nivou, iako je završen bez ikakvog konkretnog rezultata, znak da EU računa na nastavak dijaloga, da ostaje angažovana u regionu, što je važno s obzirom na to da ima dosta nepoznanica oko buduće uloge SAD i Rusije na Balkanu.