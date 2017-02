Sandžak: Ekstremizma ima, a uzrok su i verske i političke podele

Ekstremizma i radikalizma na Sandžaku ima, a razlog je nepoznavanje islama kao vere, rečeno je uz ostalo na debati u Novom Pazaru na kojoj je razmatrano šta je doprinelo radikalizaciji društva u Sandžaku i zašto se ovaj problem isključivo posmatra kao produkt verskog.

Magistar teoloških nauka Bekir Makić tvrdi da ne postoje islamski radikalizam ili ekstremizam, ali da postoje muslimani koji su ekstremisti, te da je to je delo njihovih ruku, a ne vere.

"Taj čovek koji je ekstremista ima svoje ime i prezime, ali se nikada ne sme pozvati na veru, jer je islam potpuna i savršena vera. Poslanik Muhamed je zabranio da se preteruje i u pokornosti Allahu, jer je svaki vid preterivanja u islamu strogo zabranjen, i krajnje desno i krajnje levo. Ima li ekstremizma i radikalizma kod nas? Ima, a razlog je nepoznavanje naše vere, razlog je što o veri govore neuki ljudi. Mi danas imamo ljude koji organizuju islamske naučne skupove, a ne znaju harfove, ne znaju osnove vere. Razlog su i naše verske i političke podele“, rekao je Makić na debati "Radikalizam i ekstremizam – izazovi, uzroci i posledice".



On je dodao da je za muslimane u Sandžaku najbolnije to što je došlo do podele Islamske zajednice, pa jedna na drugu svaljuju odgovornost i ostavljaju prostor za delovanje nekih ljudi na ovom prostoru, koje je bez ikakve kontrole.

"Ja sam za to da se svi vernici vrate u džamije, jer one nisu pune, pa da kažemo nema mesta za njih. Osim toga, sve što nema kontrole može da ima negativne efekte. Dakle, na lokalu je najveći problem podeljenost vernika, dok je na globalu to takozvana 'Islamska država', koja je najviše štete nanela muslimanima", rekao je Makić.

Dve islamske zajednice u Srbiji se i dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju, a njihovi lideri, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć i države i drugih organizacija, institucija i pojedinaca.

Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića koji je pre tri i po godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, smatra da se muslimanima pokušava prilepiti etiketa za nešto što i ne postoji.



On je nedavno u razgovoru za RSE svojim sunarodnicima apelovao na suživot, razumevanje i prihvatanje različitosti, te je pozvao roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihove probleme.

"Mnogi veruju da su ljudi sa bradom ekstremisti i teroristi, a ja uporno pokušavam da im dokažem da taj problem nije onakav kako se predstavlja i da ispravim krivu sliku koja je stvorena o nama. Tvrdim da su naša deca dobra, čista, da se trude da na ovo vreme nađu sebe, jer su prepuštena samo sebi, sa njima se malo radi. Ja sam prošao sve to kroz šta je prošao i moj sin, od literature do gledanja snimaka na internetu, druženja sa njegovim drugovima. Kada sam video koliko je u toj deci iskrenosti, koliko su njihova srca čista, rešio sam da budem uz njih pa šta god da se desi", rekao je Kundaković, koji puno vremena provodi sa mladim ljudima iz Novog Pazara i okoline, pokušavajući da ih "uputi na pravi put".

Kundaković, kako kaže, mladim ljudima preporučuje da se strpe i obrazuju, ukazuje im na to šta je loše i govori o tome da ne treba da idu na ratišta, jer u svojoj zajednici imaju mnogo problema koje treba da reše.

Fahrudin Kladničanin, programski koordinator Akademske inicijative Forum 10, koja je organizovala debatu, smatra da su radikalizam i ekstremizam neki od problema koji sa kojima se poslednjih godina suočava društvo u Sandžaku.

"Dakle, taj problem postoji pre svega zato što mladi ljudi zbog neznanja nedovoljno razumeju islam kao veru. Treba dodati da te ljude pritiskaju i određeni ekonomski problemi, ali i potpuno nefunkcionisanje organizovanog verskog života u Sandžaku, tako da su se neki od njih odlučili na poduhvat odlaska na različita ratišta, pre svih u Siriju", rekao je Kladničanin.