Novi Pazar: 'Izgubio sina u Siriji zato što ga nisam saslušao'

Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića koji je pre tri i po godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas puno vremena provodi sa mladim ljudima iz ovog grada i okoline, pokušavajući da ih "uputi na pravi put".

Nastoji da tim mladim ljudima, opterećenim dilemama koje im nameće domaća i svetska svakodnevnica, objasni da izlaz nije u nasilju.

Savetuje ih da ne odlaze u rat, objašnjava da islam nema razumevanje za ekstremizam, poziva islamske zajednice da to bolje objašnjavaju, te poziva roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihove probleme.

Sve zajedno u etnički mešovitoj sredini, kakav je Sandžak, Esad Kundaković apeluje na suživot, razumevanje i prihvatanje različitosti.

"Ja sam Esad Kundaković koji poštuje mrava, neću ga zgaziti, izaći ću u susret svakome, pomoći ću svakome, ali nikome neću dati da ugrozi moj iman, veru i porodicu", ovim rečima počinje razgovor za RSE.

Njegov Eldar, tada 27-godišnji mladić, poginuo je 14. maja 2013. godine, samo mesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije, u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga.

Sa njim je tada poginuo i Almir Salihović iz Rožaja, koji je za sobom ostavio petoro dece.

Eldar, svršeni novopazarski gimnazijalac i student psihologije, bio je odgajan u verskom duhu, a sebe je pronašao na putu duboke posvećenosti islamu.

Na umrlicama kojima su tada Novopazarci obavešteni o smrti svog sugrađanina pisalo je da je Eldar "poginuo na Alahovom putu u Siriji".

Eldarova majka Nasija smatra da ovo "nije kraj i da su oni sa njim samo jedno izvesno vreme rastavljeni, te da će opet jednog dana biti zajedno".



Sa Esadom razgovaramo u njegovoj krojačkoj radionici u Novom Pazaru, koju često posećuju mnogi mladići, Eldarovi prijatelji, ali i oni koji ga nisu poznavali, sa željom da čuju njegove stavove o mnogim verskim pitanjima.

Svakodnevica ovih mladića uglavnom je obojena nezaposlenošću i niskim standardom, ali, kako Esad kaže, velikim poštenjem i željom da se na životnom putu ne ogreše.

Osim toga, Esad prisustvuje i različitim okupljanjima Novopazaraca na kojima mladima ukazuje na značaj obrazovanja koje je bitno da bi veru shvatili na pravi način.

"Stalno sam u kontaktu sa mladima, ne puštam ih dok mi neke stvari ne objasne, dok ne prelome, dok ne vidim da normalno mogu da hodaju po svetu. Mi ne možemo da menjamo tokove istorije, ali možemo da utičemo na nju. Čovekova misija na Zemlji nije da samo on živi i da se skloni u svoju kuću, već da pogleda i one ljude na ulici koji nemaju kuću. Ako si zadovoljio svoje potrebe, moraš da vidiš šta drugi radi, da budeš pored njega da ne napravi nešto pogrešno", priča Esad Kundaković.

Nije stvar u tome, navodi on, da nekoj osobi samo kažeš da to ne radi, već da je pripaziš – dok ne nauči da radi kako treba.

"Upravo to radim, prisutvujem raznim skupovima. Gde god se bar troje ljudi okupi – ja sam tu. Sve me interesuje. Prisustvujem raznim tribinama, skupovima, razmenama mišljenja i stavova. Bitno je da skinemo naočare koji su nam drugi stavili i da imamo strpljenja da saslušamo drugu stranu, pa onda donosimo zaključak. Alah nas je stvorio različite da bi mogli da razmenjujemo mišljenja", priča nam Esad, koji ima još jednu ćerku i sina.

Džamije prerasle u muzeje

Dve islamske zajednice u Srbiji se i dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega, u Siriju.

Njihovi predstavnici, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca.

Esad smatra da Islamska zajednica nije dovoljno posvećena mladima i da je od džamija napravila muzeje, tvrdeći da se posao imama svodi na čitanje i prevode hadisa, bez želje da dublje objasne njihova značenja.

"Alah nas je podelio samo u dve skupine, na vernike i nevernike. Kad budemo svi znali da odvojimo dobro od zla, onda nećemo imati ljude koji će sami ići na ratišta, da rešavaju tuđe probleme, kao što je moj sin otišao. Treba da sedimo sa decom, da ih razumemo, da okupimo autoritativne ljude da svi razgovaramo, da deca shvate da ih mi razumemo, da razumemo njihovu patnju. Ovako, svi u svemu vide ISIL (Islamska država Iraka i Levanta, op.a.), a niko ne vidi patnju naroda. Dakle, ti treba da spaseš dete da ne uđe u vatru, a kada uđe, onda lekari treba da rade svoj posao. To je moja misija, da što manje ljudi o tome misli", priča ovaj Novopazarac.



Eldarov otac svim roditeljima poručuje da se više druže sa decom, da ih prihvataju onakve kakve jesu, sa svim problemima i porocima.

"Izgubio sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Za mene je bilo gubljenje vremena da sednem sa njim da vidim šta ga tišti, zbog čega pati, šta to suoseća sa ljudima u Siriji. Čovek mora da ima dosta strpljenja da radi sa tom omladinom, a većina nema. Ja volim tu decu, sa nekima koji su sada u Siriji sam u kontaktu, kao što sam bio u kontaktu i sa nekima koji su poginuli", ističe.

Naš sagovornik navodi da je svu tu ljubav prebacio na ovu decu.

"Učim ih da vole sve ljude, jer mi rastemo zajedno, u jednoj klupi sedimo, jedemo isti hleb. Kako ću da odvojim moje prijatelje Miroljuba ili Moca od moje braće? Smatram da mediji treba da potenciraju pozitivne priče, mi moramo da promovišemo vrednosti, da teramo omladinu da radi, da stvara, jer naša omladina zna da troši, a ne zna da zaradi", reči su Esada.

Braniti komšiju je obaveza

Smatra da omladina iz Sandžaka može da pomogne braći u Siriji tako što će protestima ukazati na njihove probleme, a ne da ide na ratište dok ljudi iz Sirije beže, a 70 odsto ljudi sa strane im brani ognjište.

"Mladima poručujem da koriste svaki momenat za korisne stvari, za rad, za ostvarivanje pozitivnih ciljeva, da pomažu jedni drugima. Neka uveče razmišljaju o tome šta će sutra korisno da urade. Molim Alaha da nijedan roditelj više ne doživi šta sam ja doživeo, nego da se raduje diplomi sina", iskreno će Esad.

Navodi da se, uprkos gubitku sina, na veselja rado odaziva.

"Nedelju dana posle pogibije sina sam išao na veselje, jer se radujem uspesima drugih i ljudi to osećaju. Kada neko oseća da se ti raduješ njegovom uspehu, onda se on sa tobom druži, a hteće da te sasluša i posluša kada ga nešto savetuješ. Mi živimo za život. Muslimanima Alah naređuje da životom brane svoju veru i čast, ali i veru svakog brata i sestre, to nam je sveto. Ako je ugrožen komšija Zoran, komšijska obaveza je da odeš i da braniš njegova prava", zaključuje Esad Kundaković.

Prema poslednjim podacima, o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno-informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi.