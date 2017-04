Više tisuća ljudi na alternativnoj komemoraciji u Jasenovcu

Više tisuća ljudi sudjelovalo je u subotu, 22. travnja na alternativnoj komemoraciji žrtvama ustaškog logora Jasenovac u organizaciji Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine. Iako je službena komemoracija dan kasnije, ovoj je prisustvovalo više veleposlanika, među kojima i američka veleposlanica Juliette Vals Noyes.

I ove godine Hrvatska zbog odbijanja vlasti da maknu ustaški pozdrav sa spomen-ploče u nedalekom Jasenovcu i toleriranja relativizacije ustaških zločina obilježava obljetnicu proboja preostalih preživjelih logoraša iz Jasenovca puna tri dana. U Jasenovcu su u subotu bili hrvatski antifašisti, pripadnici srpske manjine i oporba, dan kasnije državna komemoracija, a u ponedjeljak će zasebnu komemoraciju održati predstavnici židovske manjine.

„Ovo je tužan skup, jer se sjećamo žrtava jasenovačkog logora“, kazao je na komemoraciji ispod spomenika Kameni cvijet predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.



“Ali ovaj je skup žalostan iz još jednog razloga – ove smo godine mi antifašisti morali samostalno organizirati komemoraciju. Upravo tako – morali smo, jer niti možemo niti hoćemo prihvatiti kolebljiv stav aktualnih vlasti kada je u pitanju ocjena karaktera ustaškog režima i politika reagiranja na isticanje simbola, uključujući pozdrav tog režima.“

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac je, obraćajući se sudionicima jasenovačke komemoracije, kazao kako je ovo mjesto strašno, ali u isto vrijeme i moćno.

„Moćno zbog vas koji se ovdje okupljate na današnji dan da biste bili uz one koji su – znajući da su im male šanse da će preživjeti, ali da su im velike šanse da će umrijeti dostojanstveno, da će pokazati da postoji i moćnija moć od one zločinca, a to je moć želje za slobodom, moć želje za pravednošću, moć želje da se bude s drugim ljudima bez čuvara, bez žice i bez očekivanja smrti.“

On je kazao kako se nastavljaju razgovori o zajedničkom komemoriranju jasenovačkih žrtava i da mu je žao što se ove godine komemorira odvojeno. „Žao nam je istinski zbog toga jer znamo da koliko nama, toliko i ovoj Vladi taj val prošlosti koji simbolizira ova ploča sa strašnim pozdravom u Jasenovcu jednako prijeti“, rekao je Pupovac.

Jasenovačke žrtve u subotu, a dan kasnije na državnom obilježavanju, komemorirala je i oporbena Socijaldemokratska partija Hrvatske .

„Hrvatska je danas trebala biti jedinstvena, da je bilo snage zadnjih šest mjeseci da se s obiteljima i potomcima žrtava aveti prošlosti pospreme u ladice povijesti. Ali Hrvatska će opet biti jedinstvena jer je antifašizam ugrađen u temelje hrvatskog Ustava i temelje moderne Europe“, kazao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.



Hrvatska Vlada izrazila je žaljenje zbog toga što predstavnici žrtava – antifašisti i predstavnici srpske i židovske manjine, komemoriraju odvojeno i ne žele sudjelovati na službenoj komemoraciji u nedjelju.

„Mi izražavamo veliko žaljenje. Mislimo da je to dan kada se svi u tišini i dostojanstveno trebamo prisjetiti tih zločina i pokloniti žrtvama, i da to nije dan za poticanje bilo kakvih podjela. Mislimo da ova Vlada od trenutka kada je stupila na dužnost, a posebno premijer Plenković u svim svojim nastupima i izjavama, sigurno nisu nikoga ni na koji način potaknuli na takvo postupanje“, rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Na komemoraciji su, uz brojne građane Hrvatske i susjednih država, sudjelovali i brojni veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj, među kojima je i američka veleposlanica Juliette Vals Noyes. Za razliku od prošle, ovogodišnja komemoracija imala je punu tehničku pomoć uprave spomen područja Jasenovac s novim ravnateljem Ivom Pejakovićem.

Po prvi puta održan je i kontraprosvjed. U mjestu Jasenovac pored spomen-ploče sa ustaškim pozdravom okupilo se nekoliko veterana koje je tvrdilo da je ustaški pozdrav u redu, a da su provokacije – crvena zvijezda i Pupovčevi postupci.

Komemoracije je započela liturgijom za žrtve jasenovačkog logora u pravoslavnoj crkvi svetog proroka Ilije u selu Mlaka nedaleko od Jasenovca, a navečer se u kino-dvorani Srpske pravoslavne opće gimnazije „Katarina Kantakuzina Branković" u Zagrebu prikazuje dokumentarni film "Zaveštanje". Autori dokumentarca Monja i Ivan Jović prikupli su svjedočanstva srpskih žrtava i njihovih obitelji, a nakon projekcije o filmu će govoriti autori i beogradski povjesničar Milan Radanović.

Za četiri godine postojanja jasenovačkog logora u njemu je stradalo do 100.000 ljudi, poimenični popis nabraja 83.145 žrtava, od toga su preko pola Srbi, pa Romi, Židovi, Hrvati antifašisti i drugi. Komemoracija, odnosno, treću godinu za redom, komemoracije održavaju se na spomen očajničkog proboja preostalih preživjelih logoraša 22. travnja 1945. Na žicu i mitraljeze krenulo je njih oko 600, a probilo ih se nešto preko stotinu.