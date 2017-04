Zagreb nagradio autora spornog filma o Jasenovcu

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova izglasala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Zagreba. Usprkos protivljenju antifašista, srpske i židovske manjine i opozicije u Gradskoj skupštini, među nagrađenima je i redatelj Jakov Sedlar, čiji je prošlogodišnji dokumentarni film "Jasenovac – istina" izazvao niz osuda zbog brojnih laži i falsifikata koje iznosi.

"To govori o stanju nacije", rezignirano je za RSE komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom Nagradom Grada Zagreba predsjednik zagrebačke Židovske općine Ognjen Kraus.

"Dodjela nagrade Sedlaru me ne čudi, ako se njega moglo predložiti za nagradu nakon onog filma o Jasenovcu, kojeg nisam vidio na premijeri ali sam se poslije potrudio da ga pogledam. Sedlar je čisti manipulator koji i u Izraelu i svugdje manipulira. Eto, tu živimo i to je stanje nacije", ocjenjuje Kraus.

Za desetak nagrada glasalo se u kompletu, i za prijedlog skupštinskog Odbora za javna priznanja bilo je 27 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Bandićeve liste, a protiv i suzdržani bili su zastupnici Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne stranke (HNS).

Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi, možda, trebalo da Odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije, ili da se glasa pojedinačno.

Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Etlinger.

"Nikome ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, na kauboje i Indijance i bilo što slično, nego je intencija da Nagradu Grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji je zaslužuju, a antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva i ustavna kategorija. To je nešto što zaista treba poštovati. Ukoliko ga netko ne poštuje – okej, to je njegovo pravo, ali taj koji to ne poštuje ne bi trebao dobiti Nagradu Grada Zagreba. To je vrlo jednostavno", rekao je Etlinger.

Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija, jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavici srpske i židovske manjine i Antifašistička liga, a danas su pismeno pozvali i zatsupnike da ne glasaju za Sedlara.

Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju.



Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzija ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), ali i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma.

Zbog glasanja o nagradi Sedlaru jutros su gradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda sa oko 30 sudionika.

Kako skup nije bio prijavljen, desetak aktivista izvanparlamentarnih lijevih stranaka sa transparentom "Dosta je ustaštva" poručilo je zastupnicima da ne glasaju da filmski režiser Jakov Sedlar dobije nagradu u kategoriji film, i to zbog toga što je njegov prošlogodišnji dokumentarac "Jasenovac - istina" pun laži i falsifikata.

"Razočarani smo zbog prijedloga da prestižnu Nagradu Grada Zagreba, koja je nekada ranije bila osnovana u povodu oslobođenja grada Zagreba dobije notorni falsifikator istine o Jasenovcu, i to upravo na današnji dan, na obljetnicu početka zatvaranja ustaškog logora Jasenovac, i tri dana prije nego što su logoraši krenuli u proboj", kazala je o motivima okupljanja organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvanparlamentarne "Nove ljevice".

Sedlara je za nagradu predložila jedna od par stotina veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregurić koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audio-vizualnog centra (HAVC). Ona je predvodila dvadesetak prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.

Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika Gradske skupštine Andrije Mikulića.

Nagrade Grada Zagreba bit će dodijeljene na Dan grada 31. svibnja.