Nagrada za falsificiranje povijesti?

Filmski i kazališni redatelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje Nagrade grada Zagreba za kazalište i film. On je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom „Jasenovac – istina“, u kojem minorizira ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti i nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude.

Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane Nagrade grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u jasenovačkom logoru za vrijeme Nezavisne države Hrvatske (NDH) i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću? Radi se o Jakovu Sedlaru čiji je dokumentarni film „Jasenovac – istina“ nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije – od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Goldsteina koji je za dokumentarac kazao kako je „pun poluistina, laži i falsifikata“. Članica Odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za Radio Slobodna Europa.

„Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru kako bih mogla glasati za ostale, jer sam bila čvrsto uvjerena da - s obzirom na dokazane falsifikate vezano uz Sedlarov dokumentarni film – neću glasati za njega, jer smatram da ne zaslužuje Nagradu grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv, profesora Josipa Tice sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nisu svi članovi Odbora bili na sjednici, međutim bio je kvorum i izglasano je većinom glasova uz dva glasa protiv.“

Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista „Vjesnik“ iz ljeta 1945, na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor, pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava – da bi nosila leševe od Jasenova do Zagreba – morala teći uzvodno.

Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu „javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica, na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika.“

Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše - Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. Iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom.



„Kada smo tu prijavu podnijeli smatrali smo - a smatramo i dalje - da je taj film sramotan. To je bio razlog. Prema tome, mislim da je ova nagrada za koju je on predložen i koju je skupštinski Odbor za javna priznanja potvrdio sramota i za one koji su ga predložili i za Odbor koji je to potvrdio“, kaže predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.

Nominacija Sedlara za Nagradu grada Zagreba izazvala je oštru osudu i u mainstream medijima. Tako je primjerice Jurica Pavičić u „Jutarnjem listu“ u tekstu naslovljenom „Nagrada Sedlaru simptom je trenda rastakanja svih strukovnih kriterija“ kazao među ostalim kako je Sedlar „diletant koji je hrvatsku pokretnu sliku, svaki put kad je za to dobivao priliku, srozavao do neslućenih Marijanskih brazdi“, a da njegovo vjerojatno nagrađivanje „bez sumnje ima i sastavnicu političkog skandala, s obzirom na njegova filofašistička nagnuća, kao i dokumentarni falsifikat.“

Nominacije treba potvrditi Skupština grada Zagreba, što je do sada obično bila formalnost, a nagrade će biti dodijeljene 31. svibnja na Dan grada Zagreba.