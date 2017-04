Agrokor gori, a Vlada FBiH se češlja

Premijer Federacije Fadil Novalić poručuje da u BiH niko ne treba da brine zbog krize u koncernu Agrokora, koji ovdje zapošljava 4.200 ljudi, a zatvaranje prodavnica Konzuma i otpuštanje radnika već je počelo. Potvrdila nam je to i radnica koja ostaje bez posla, želeći ostati anonimna.

''Moj radni odnos je trajao sedam godina. Prodavnica u kojoj sam radila je zatvorena 31. ožujka. Poslali su nas na godišnji odmor. Godišnji je istekao i ja sam zvala upravu da pitam šta sad. Rekli su mi da će mi pisati novi godišnji. Potom sam zvala šefa, on kaže da nema informacije šta će biti s nama. Isto kažu i u ljudskim resursima, pojma nemaju ni šta se dešava ni šta će dalje biti.''

Potvrdio je to i Mehmed Avdagić iz Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi ( PPDIVUT ) koji kaže da već ima informaciju o prvim otpuštanjima.

''Ja sam dobio informaciju prije dva dana da 200 radnika ostaje bez posla, jer se prodavnice zatvaraju. Prema našim procjenama u sindikatu, oko 1.000 radnika će biti otpušteno.''

Direktor Konzuma u BiH Tomislav Bagić rekao je da je Konzum u prošloj godini u BiH uložio 27 miliona, da je zatvorio 12 prodavnica, ali je otvorio desetak novih i preuredio 20 prodavnica.

''Ove godine ćemo zatvoriti desetak malih prodavnica koje su neprofitabilne i to nema nikakve veze s restruktuiranjem Agrokora. Agrokor nam jeste vlasnik, ali Konzum d.o.o. je pravni subjekt za sebe", rekao je Bagić.

Iako u Sindikatu trgovine FBiH kažu kako su radnici u prodavnicama Konzuma dobili platu bez zakašnjenja, među radnicima vlada panika jer nemaju informacije o tome kakve posljedice će kriza u Agrokoru izazvati u firmama kćerkama u BiH.



Podsjećamo premijer Federacije BiH Fadil Novalić, nakon prvobitnog otkazivanja, ipak je u utorak održao sastanak sa predstavnicima Konzuma u BiH, gdje je istakao da Konzum u BiH nije zadužen i da je poslovanje uravnoteženo, te iznio podatak da je dug prema dobavljačima u BiH krajem prošle godine iznosio 318 miliona KM.

Novalić je ocijenio da to nije razlog za zabrinutost. No, takav stav izazvao je reakcije ekonomista. Ekonomista Anto Domazet uputio je otvoreno pismo Novaliću, tražeći da se država uključi u zaštitu radnika i svojih građana, kao što to čine i susjedne države.

‘’Zgrožen vašom izjavom da u novonastaloj situaciji oko Agrokora bosanskohercegovačke firme dobavljači Konzuma u BiH imaju priliku da poravnanjem kroz stečajnu nagodbu, otpisom naprimjer 20 posto svojih potraživanja, naplate preostala potraživanja. Vaša je izjava konformistička, kapitulantska i nedržavnička. Umjesto da suvereno vladate problemom kako da se riješi pitanje naplate dobavljača Konzuma iz BiH u kontekstu ukupne regionalne situacije oko Agrokora i da insistirate na rješenjima potpune naplate potraživanja, vi upućujete naše firme da započnu postupak predstečajnog poravnanja", napisao je Domazet u otvorenom pismu Novaliću.



Domazet poručuje da ''Vlada mora da zaštiti privredu BiH, te da insistirati na tome da sve mjere, koje će se poduzimati u Hrvatskoj obuhvate i kompanije koje su vlasništvo koncerna Agrokora, a nalaze se u Bosni i Hercegovini, kako bi one mogle da izmiruju svoje obaveze i prema dobavljačima, radnicima i državi.''

Na sastanku sa predstavnicima koncerna Agrokor odnosno Konzum trebali su prisustvovati i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, no nakon prvobitnog otkazivanja sastanka nisu bili obaviješteni o novom terminu. Šarović je kazao da je zbunjen ovakvim postupkom federalnog premijera, te ponovio kako je potrebno što prije organizovati sastanak sa dobavljačima i pronaći način da im se pomogne jer mnoge od tih firmi, zbog nemogućnosti da naplate dugovanja nemaju novca da isplate svoje radnike i nastave nesmetano poslovanje.



On je takođe podsjetio na loše iskustvo sa slovenačkim trgovačkim lancem Tuš, koji je nakon povlačenja iz BiH dobavljačima ostao dužan više od 20 miliona KM. Postupak je na sudu, ali je neizvjesno kad i kako će se okončati.

Podsjećamo, u 250 prodavnica Konzuma u BiH zaposleno 4.153 ljudi. Agrokor u Federaciji BiH ima više “kćeri-tvrtki”od čega četiri tvrtke u Sarajevu, i to: Pik Vrbovec, Zvijezda, Konzum, Velpro i Super kartica. U Grudama je registrirana tvrtka Agrokor-Zagreb doo, a u Čitluku Ledo doo. Sarajevski kiseljak dd je također u vlasništvu Agrokora.