Plenković: Ovo nije zakon za Todorića

Hrvatski sabor po hitnoj proceduri, dakle u jednom čitanju, raspravlja o Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim Vlada želi dati pravni okvir za restrukturiranje Agrokora. Opozicija poručuje da je to zakon za spas Ivice Todorića, a da je aktualna Vlada pupčanom vrpcom povezana s Agrokorom. Vladajući odbijaju kritike.

"Ovo nije zakon za Ivicu Todorića, ovo nije 'lex Agrokor' ", poručio je premijer Andrej Plenković predstavljajući Saboru zakon kojim Vlada daje "plan B" za restrukturiranje Agrokora, ako "plan A" – aktualni dogovori vlasnika, banaka i dobavljača – ne daju zadovoljavajuće rezultate.

"Nije isto tko provodi proces restrukturiranja. Ako on dolazi na poticaj hrvatske države, onda osobe koje dođu moraju voditi jednaku brigu o zaposlenici iz Konzuma, u koji vjerojatno svatko od vas ponekad dolazi, o interesu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), dobavljača, o interesu financijskog krvotoka Republike Hrvatske, o interesu našeg gospodarstva… To je ključ i to je bit, i molim vas da to razumijete", istakao je Plenković.

On je apelirao na opoziciju da podrži ovaj zakon, međutim opozicija je iz svih oružja napala vladajuće da Vlada kasni sa predlaganjem rješenja, i da je ova i prethodna Vlada nizom postupaka pridonijela da situacija u Agrokoru eskalira.

"Vi želite prikriti interesnu povezanost vaše Vlade s Agrokorom. Vaša Vlada je pupčanom vrpcom povezana s Agrokorom, i to je intencija ovog zakona, i zbog toga ne želim niti dijeliti, niti preuzimati odgovornost s vama", kaže socijaldemokrat Gordan Maras.

Oporbeni narodnjak i bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak prozvao je vladajuće da su se, umjesto Agrokorom, pred lokalne izbore bavili prošlošću: povjerenstvom Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) za suočavanje s prošlošću, a Most otvaranjem UDB-inih arhiva.

"Izgubili smo mjesece dok ste se bavili arhivima i povjerenstvima za prošlost, dok ste išli u lokalne kampanje. Ja sam pred mjesec dana iz opozicije pozvao na suglasje, molio tu pred sabornicom, rekao – stojim na raspolaganju, ljudi, alarmantno je! S time se trebamo baviti, a ne zažmiriti!", riječi su Vrdoljaka.



Što se dešava na terenu – među 70 tvrtki iz sustava Agrokora i 5.000 njihovih manjih i većih dobavljača?

Vjerovnici koji su kao garanciju za naplatu imali dionice Agrokorovih poduzeća počeli su ih prenositi u svoje vlasništvo. Ne zna se tko su, jer se kriju iza skrbničkih računa, ali novi najveći dioničar vukovarskog Vupika je nepoznat netko sa 43,6 posto dionica, a u Belju je Todorić pao na 29 posto dionica, a odmah iza njega je skrbnički račun u Podravskoj banci sa 21,5 posto dionica. Blokiran je račun Agrokorovih dobavljača AWT-a i Zvečeva.

Glasnogovornica nove uprave Agrokora Ivona Janjić kazala je kako se već od jutra krenulo sa intenzivnom aktivnošću.

"Glavni cilj u ovom trenutku je što skorije stabilizirati poslovanje Agrokora. Za vrijeme trajanja tog procesa, uprave kompanija redovito će upravljati dnevnim poslovanjem kompanija. Tijekom dana nastavit će se niz aktivnosti među kojima je i komunikacija sa svim uključenim stranama, prvenstveno sa zaposlenicima i sa dobavljačima", precizirala je Janjić.

Novi direktor za restrukturiranje Agrokora po izboru banaka kreditora, ekspert za krizni menadžment Antonio Alvarez III obratio se zaposlenicima s porukom "spasimo Agrokor zajedno!". On je danas uputio Plenkoviću poziv za razgovor, koji premijer prihvaća sa zadovoljstvom.

"Čovjek je dobio zadaću restrukturiranja. Ako mi ovdje donosimo zakone o istom procesu, ne bi bilo loše da se malo konzultiramo i vidimo da li radimo u smjeru koji je približno sličan", rekao je Antonio Alvarez III.

Iz ruske Sberbanke koja je jedan od najvećih kreditora Agrokora i koja je i sudjelovala u izboru Alvareza ocjenjuju da će za financijsko ozdravljenje Agrokora trebati između godinu i godinu i po.

Direktor slovenskog maloprodajnog lanca Mercator iz sastava Agrokora Toni Balažič dao je ostavku, a na njegovo mjesto imenovane je Tomislav Čizmić.

Agrokor je skupim kreditima kupio Mercator pred tri godine i mnogi upozoravaju da je to jedan od koraka koji su doveli do sadašnjeg stanja.

Saborska rasprava potrajat će dugo u noć, a glasanje za koje vladajući imaju potrebnu većinu bit će sutra u podne.