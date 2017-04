Imenovan izvanredni upravitelj, Agrokor deblokiran

Ponedjeljak, 10. travanj je početak rješavanja krize u Agrokoru, najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade na kojoj je imenovan izvanredni upravitelj u Agrokoru. Banke najavljuju novih 150 milijuna eura kredita, a koncern i sve njegove tvrtke izišle su iz blokade. Ne može biti ograničavanja prava vlasništva nad bilo kojom hrvatskom kompanijom koja posluje u Srbiji, poručio je premijer.

Vlada je imenovala izvanrednog upravitelja u Agrokoru, iskusnog konzultanta Antu Ramljaka, čime je aktiviran prošlog tjedna doneseni zakon o spašavanju tvrtki od strateškog interesa.

„Današnji dan je početak sustavnog i temeljitog rješavanja krize i prva faza procesa restrukturiranja Agrokora. Ključno je da dođe do svježe likvidnosti, dakle novih sredstava koja su banke kreditori spremne dati Agrokoru. Na taj način do Uskrsa, dakle do kraja tjedna osigurat će se i isplate plaća zaposlenicima i početak isplate tražbina prema dobavljačima“, kazao je premijer Andrej Plenković.

Ramljak je poslijepodne preuzeo funkciju u Agrokoru. On je preko 20 godina na odgovornim pozicijama u konzaltingu i investicijskom bankarstvu, a ima iskustva i u državnoj upravi. Kako je Ramljak pekao zanat u sustavu kojeg vodi HDZ-ov ministar financija iz devedesetih Borislav Škegro, oporbeni socijaldemokrati ocijenili su kako je Ramljak njegov izbor i kako se radi o kontinuitetu HDZ-ove politike još iz vremena pretvorbe.

Uslijedili su sastanci premijera i izvanrednog upravitelja sa dobavljačima, koji su zbog dugova obustavili isporuke Agrokoru. Sa dobrim vijestima izišla je u ime dobavljača prokuristica "Kraša" Marica Vidaković.

„Dogovorili smo da ćemo pustiti protok roba, da ćemo napuniti dućane, i da ćemo pozvati svoje zaposlenike da kupuju u Konzumu kako bismo sustavu Agrokora što više omogućili da generira novi novac i da počne servisirati svoje dospjele obveze.“

Prioritet će imati blokirani dobavljači i mali dobavljači. Nakon toga sastanak sa bankama kreditorima.

„Banke su se danas dogovorile da će osigurati dodatnu likvidnost u visini od 150 milijuna eura“, rekao je predsjednik uprave Zagrebačke banke Miljenko Živaljić.

Povodom izjava srbijanskog premijera Vučića o imovini Agrokora u Srbiji, novinare je zanimalo je li se premijer Plenković čuo s njime oko toga.

„O tome nismo razgovarali, ali – gledajte: imovina je zaštićena i našim Ustavom, a koliko ja znam i Ustavom Republike Srbije, prema tome - nikakvih ograničavanja prava vlasništva koja postoje nad bilo kojom hrvatskom kompanijom koja posluje u Srbiji ne može biti. Dakle, to je ono što je sigurno i ako dođe do takve situacije koja bi eventualno mogla voditi prema nekoj vrsti spora mi ćemo se tu kao država vrlo snažno angažirati.“

Trgovački sud odmah je potvrdio imenovanje izvanrednog upravitelja i zabranio ovrhe nad Agrokorom, koji je oko 11.30 deblokiran zajedno sa svim tvrtkama kćerima. Ustavnom sudu je pak stigao prvi zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o spašavanju tvrtki od strateškog interesa. Ekonomski novinar „Slobodne Dalmacije“ i „Jutarnjeg lista“ Frenki Laušić je umjereno optimističan.

„Dobro je što su je dogovoreno da se mali dobavljači naplate od Agrokora i prije nego što stigne bankovni kredit, dobro je što su banke pristale izići u susret dobavljačima koji su prikriveno financirali Agrokor i dobro je što su obećale 150 milijuna eura novog kredita“, kaže Laušić.

„Po nekim prijašnjim kalkulacijama, to je dovoljno za nekoliko mjeseci, tako da se vjerojatno može očekivati da će ove banke ili možda neki drugi financijeri u drugom koraku, nakon što se vidi kako će se provesti ovih prvih mjesec-dva restrukturiranja, odlučiti hoće li i dalje pratiti prinudnu upravu Agrokora ili ne. Naravno, dobra vijest je i da su računi deblokirani, tako da – kao što je uostalom rekao i izvanredni povjerenik Ante Ramljak – ovo je tek početak. Pravi i veliki posao tek predstoji.“