Vučić: Ruska služba nikad ne bi potpisala lažni izveštaj o zvučnom topu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Ruskoj službi bezbednosti (FSB) što je, kako je rekao, zajedno sa srpskom službom potvrdila da na protestu u Beogradu 15. marta 2025, nije upotrebljen "zvučni top".

Novo Vučićevo pominjanje izveštaja FSB-a od prošle godine, dolazi nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu u petak saopštilo da vodi istragu o povezanosti studentskog pokreta sa upotrebom "zvučnog topa" tokom antivladinog protesta 15. marta 2025. godine.

"Je l' vi mislite da će Botnikov (Aleksandar, direktor FSB) da vam stavi potpis na nešto što je laž", rekao je Vučić novinarima 21. juna prilikom obilaska Jedinstvenog železničkog dispečerskog centra.

Tužilaštvo je 19. juna saopštilo da, na osnovu informacija do kojih je došlo, vodi istragu o to me da li je dva meseca uoči martovskog protesta na internom studentskom sastanku, dogovarana "simulacija" zvučnog topa.

Tokom masovnog antivladinog protesta 15. marta 2025, hiljade ljudi razbežalo se sa ulice prilikom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice. Svedoci su govorili o neobjašnjivom zvuku i osećaju koji ih je na to naterao.

Reagujući na saopštenje VJT, studenti u blokadi poručili su da istraga Tužilaštva predstavlja "još jednu laž i skretanje pažnje" u traženju odgovora šta se dogodilo tokom protesta.

Vlast je od početka negirala da je policija protiv građana koristila zvučno oružje a svoje tvrdnje potkrepljivala je izveštajem ruskog FSB koju je Srbija pozvala na istragu.

Poziv je tada upućen i američkom FBI.

A predsednik Srbije je u nedelju rusku službu ponovo pomenuo kao argument da "zvučnog topa nije bilo".

Dok za FBI nema informacija kako je odgovorio vlastima Srbije, izveštaj FSB objavljen je 2025, na sajtu Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Srbije kao nepotpisan.

Ruska istraga je za eksperiment "koristila pse" testirajući zvučne uređaje koje ima srpska policija, na šta su reagovale brojne domaće i međunarodne organizacije.

Na nezavisnu istragu o korišćenju zvučnog oružja na protestu, u proteklih godinu dana više puta su pozvale Evropska komisija, Ujedinjene nacije i Evropski sud za ljudska prava.

Takođe nakon 15. marta 2025, šest organizacija civilnog društva u Srbiji saopštilo je da je prikupilo više od 3.000 svedočenja učesnika koji su se našli na ulici u trenutku stampeda.

Snimci događaja deljeni su na društvenim mrežama, a zabeležile su ga i medijske ekipe.