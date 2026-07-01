'Misterija' zvučnog topa u Beogradu

Više javno tužilaštvo u Srbiji vodi istragu o događajima koji su se odigrali pre godinu i po dana, navodeći da postoje osnovi sumnje da su organizatori studentskog protesta iscenirali incident demonstracijama u martu 2025. godine, u Beogradu. U to vreme vlasti su bile optuživane da su upotrebile "zvučni top" kako bi rasterale okupljene. Brojni snimci prikazuju ljude kako u panici beže u centru Beograda nakon onoga što su mnogi kasnije opisali kao snažan i neprirodan zvuk koji je prošao kroz masu, praćen neobičnim atmosferskim efektima. U ovom izdanju "Uvida" razgovarali smo sa: Lorencom Abu Hamdanom (Lawrence Abu Hamdan), stručnjakom za zvuk iz britanske organizacije Earshot; Jirgenom Altmanom (Jurgen Altmann), fizičarem sa Univerziteta u Dortmundu; Aleksandrom Olenikom, advokatom koji zastupa neke svedoka incidenta i Tatjanom Rosić, teoretičarkom knjiženosti, koja je očevidac incidenta.