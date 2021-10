Prethistorija BiH, prvi put od 1992. u Zemaljskom muzeju

1 Na ovoj fotografiji vidi se drveni čamac, pronađen kod Bosanske Gradiške, na sjeveru BiH. Otkriven je u ljeto 1904. godine ispod kuće XI sojeničkog naselja, a njegovo iskopavanje i transport do Sarajeva predstavljali su izniman poduhvat za onovremene prilike. Drveni čamac korišten je kao plovilo, odnosno kao sredstvo komunikacije, transporta i trgovine. Procjenjuje se da starost drveta od kojeg je napravljen potječe iz polovine 6. milenija p.n.e.



Stalna postava smještena je u istočno krilo Zemaljskog muzeja koje je za potrebe izložbe najprije moralo biti obnovljeno s obzirom na to da je to bio jedini dio Muzeja koji nije bio u adekvatnom stanju.



U ovome su pomogli s više strana, iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u infrastrukturnom smislu, obnovi prostora, krova, elektroinstalacija, zidova i sl. Sredstva su dali i iz Ambasade Kraljevine Švedske, Irske, projekta Alif, ali i UNESCO-a. U jednoj mjeri izložbu su pomogle i bh. institucije.