Zaustavljena gradnja između RS i Federacije u Sarajevu

“Mi smo kao stanari dobili tu pravu pobjedu. E, sada kako će djelovati politika, građevinska inspekcija, to ćemo da vidimo.”

Ovako Bakir, stanar u Gandijevoj ulici, u sarajevskom naselju Dobrinja IV, komentariše odluku o poništenju građevinske dozvole za izgradnju poslovno-stambene zgrade na administrativnoj liniji dva bosanskohercegovačka entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Zgrada se gradi na nekadašnjem parkingu, gdje je Bakir ostavljao automobil.

Njegov stan je udaljen dvadesetak metara od bivšeg parkinga i to na mjestu gdje je linija razgraničenja dva entiteta. Njena gradnja je počela krajem maja ove godine, nakon čega su stanari ulice uložili žalbu.

Pet mjeseci kasnije, 9. oktobra, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je uvažilo žalbu stanara zgrade u Gandijevoj ulici u sarajevskom naselju Dobrinja IV I poništilo rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Istočna Ilidža o gradnji zgrade. Time je spis vraćen na ponovno odlučivanje, odnosno postupak.

Trideset godina je sve tako stajalo, kaže on za Radio Slobodna Evropa (RSE), i parking i atomsko sklonište i zgrada, od kako je 2001. godine irski sudac Diarmud Šeridan (Diarmuid Sheridan) pomjerio linije, koje su ulice, zgrade, pa čak i stanove, dijelile između entiteta.

Većina zgrada, koje su do tada bile napola zamišljene entitetske linije, pripale su Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH), jednom od bh. eniteta.

Sheridana je za taj posao zadužio tadašnji visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič (Wolfgang Petritsch), čime je riješeno gdje administrativno pripadaju brojne zgrade u Sarajevu nakon potpisivanja Dejtona (Deyton).

Sve je to tako, ponavlja Bakir, stajalo dok se nije pojavio investitor.

“To je međuentiteska linija, međuopštinska linija. Međutim to je nešto što je već izgrađeno, što ima svoju funkciju”, kaže stanar Gandijeve ulice.

“Neko je našao za shodno, neko od tih investitora, tih ljudi iz Opštine Istočna Ilidža da taj dio koji je i u parceli, u katastru Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Imaju papiri, gdje fino kažu da taj dio pripada Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, ni RS- u, ni Federaciji BiH”, objašnjava on za RSE.

Šta kaže investitor?

Zgradu na nekadašnjem parkingu gradi firma Npl project. Vlasnik, Siniša Lubura, u razgovoru za RSE kaže da je zemljište već godinu dana njegovo privatno vlasništvo.

“Ja imam papire da je to zemljište moje. Ja imam dokumente i papire Geodetske uprave RS da je to zemljište moje. I to je jedina relevantna činjenica. Sve ostalo su rekla-kazala priče koje nisu tačne. A niko lud ne bi nešto radio na nečemu što nije njegovo”, tvrdi Lubura.

Komentarišući odluku Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske o poništenju građevinske dozvole za izgradnju zgrade i vraćanju na ponovno odlučivanje, Lubura kaže da je to u ‘proceduri’, kako bi se riješila ‘papirologija’.

“Vratili su na prvostepeni postupak. Dok se novi papiri ne izdaju, neće biti ništa gore”, rekao je on.

Advokat stanara, Nihad Suljević, koji i sam živi pored gradilišta, kaže kako je rješenje Ministarstva za prostorno uredjenje, gradjevinarsto i ekonomiju RS je dobio u ponedjeljak, 19. oktobra. Prema njegovim riječima, radnici su u ponedjeljak, uprkos odluci, I dalje radili Dan kasnije, kako navodi za RSE, radovi su stali.

“On je (investitor) dobio rješenje prije nego ja. A jučer je (19. oktobar) izvodio betoniranje tamo. Zna on šta je dobio, međutim, to ništa čovjeka ne sprečava”, ističe on.

No, Siniša Lubura tvrdi suprotno.

“Dok se to ne očisti, radovi neće ići dalje”, kaže on.

Općinski sud u Sarajevu 31. augusta je donio odluku da se izvođaču radova, kompaniji "Npl Project", zabranjuje bilo kakvo izvođenje svih radova na nekretnini, sve do okončanja parničnog postupka koji se vodi pred tim sudom.

U rješenju je navedeno da je posjednik čestice, na kojoj se radovi vrše, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

No, ovu odluku, investitor je shvatio drugačije I ovako je komentariše:

“To smo već ispravili. Ograda je pomjerena, jer je bila dijelomično na dijelu parcele koja pripada tom vlasniku. Metar i po je pomjerena i to se jasno vidi iz sudskog naloga kojeg su oni dali. Nekih 58 kvadrata”, rekao je vlasnik firme “NLP project” za RSE.

Advokat stanara Nihad Suljević je kategoričan.

“Odluka Opštinskog suda je da obustavi radove, a ne da pomjeri ogradu. Izreka je jasna: da se obustave svi dalji radovi do pravosnažnog okončanja postupka. Čak ni tu ogradu nije uklonio, kako je Sud definisao u jednom nalazu vještaka. On je samostalno odredio da je to metar i po, dok je Sud odredio 2,80 m. On govori samo o građevinskoj ogradi”, rekao je Nihad Suljević.

Odustajanje od gradnje za Luburu je krajnja stvar, ali tada, kako kaže za RSE, su neke daljnje pravne posljedice.

Gradnja počela u maju

Gradnja zgrade na nekadašnjem parkinku je počela krajem maja. Većina stanara u Gandijevoj ulici je automobile ostavljala na ‘spornom’ parking.

Na početku gradnje, kako objašnjava stanar Bakir, investitor je zagradio dio i pored činjenice da su se vozila građana nalazila na parkingu.

“Samo su jedan dan došli bagerom i mašinama počeli kopati između naših auta. I onda smo mi na kraju bili prinuđeni da nekako izvučemo ta auta, da ih preparkiramo, hajde da kažemo u ovaj ‘federalni dio’ je l’, prisjeća se Bakir.

Advokat stanara Nihad Suljević u razgovoru za RSE kaže da je Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potvrdilo da nije, kako naglašava, riješeno pitanje vlasništva na zemljištu, te da investitor postoji samo ‘običan posjedovni list, čak i neovjerena kopija’.

“Na osnovu tog dokaza nije mogla biti izdata građevinska dozvola, čak su ljudi potvrdili da je bilo za urbanističko-tehničke uslove, to je dokument koji prethodi građevinskoj dozvoli, da je i kod tog rješenja bilo propusta, nezakonitosti i nepravilnosti”, tvrdi Suljević.

On ističe da je odluka resornog entitetskog Ministarstva takva zbog činjenice da stanari nisu bili uključeni u taj postupak, jer su oni kao vlasnici susjednih parcela, odnosno stanova na predmetnoj susjednoj parceli, kaže on, morali biti uključeni i dati saglasnost eventualno na tu gradnju.

“Vrhunac svega je bio da je samu građevinsku dozvolu potpisao opštinski načelnik Marinko Božović, umjesto načelnika odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Istočna Ilidža, što očito upućuje na neku spregu investitora i samog načelnika Opštine”, ističe Suljević.

Načelnik Opštine Istočna Ilidža Marinko Božović, nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa u utorak 20. oktobra, kako bi komentarisao odluku resornog Ministarstva Republike Srpske.

Božović je u nedavnom razgovoru za TV Liberty, magazinu RSE, rekao da je zemljište, o kojima se spore sa stanarima Gandijeve ulice, zamijenjeno s investitorom.

“Investitor je na drugoj lokaciji dao zemljište za potrebe izgradnje određene saobraćajnice, parking-prostora, a uzeo zemljište na tom dijelu teritorije opštine Istočna Ilidža”, rekao je u septembru za RSE Božović.

Prema njegovim riječima, "Šeridanovom odlukom granice su pomjerene na štetu Republike Srpske’".

“Niko iz Federacije ne može da se petlja u statutarne nadležnosti i nadležnosti Opštine Istočna Ilidža i Republike Srpske. I ja kao načelnik mu to neću dozvoliti iz prostog razloga što smo mi iz Opštine na tom dijelu planirali gradnju jednog reprezentativnog objekta koji će da obilježava ulazak na teritorij opštine Istočna Ilidža”, rekao je Božović.

Stanari Gandijeve ulice su se žalili Općini Novi Grad Sarajevo, koja je zatražila mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Zavod je utvrdio niz nepravilnosti i pred Općinskim sudom u Sarajevu pokrenuo dva postupka.

Građani koji se protive gradnji poslovno- stambene zgrade na samoj administrativnoj liniji bh. entiteta tražili su očitovanje i Ureda visokog predstavnika u BiH OHR-a.

Na upit RSE, krajem avgusta, iz OHR-a su odgovorili:

“Arbitražna odluka u vezi sa Dobrinjom I i IV od 17. aprila 2001. godine konačno je riješila dugotrajni spor oko preciznog utvrđivanja međuentitetske linije razgraničenja u naselju Dobrinja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”.

Iz OHR-a su podsjetili da je navedena arbitražna odluka konačna i obvezujuća za državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku.

Gradnju na parkingu nasred ‘entiteske linije’, OHR nije komentarisao.