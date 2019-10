Brojna odlaganja đačkih ekskurzija u Srbiji

Nekoliko desetina đaka osmog razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Beogradu, u utorak ujutru je uzalud čekalo na parkingu ispred sportske hale "Pionir" da krenu na trodnevnu ekskurziju čija je krajnja destinacija bio Višegrad u Bosni i Hercegovini.

Autobusi su po decu došli, ali ukrcavanje u neke od njih nije počinjalo.

Nakon određenog vremena, razredne starešine su đake obavestile da se putovanje odlaže.

"Spremili smo decu, spakovali ih i došli da bi se ispostavilo da jedan od vozača nema licencu i da policija neće pustiti da se putuje. Deca su bila jako tužna, mi smo dovedeni u zabludu, napravljen nam je trošak oko novih saglasnosti (za izlazak iz zemlje) i nije nam jasno kada će se putovati", ispričala je Radiju Slobodna Evropa (RSE) Nataša Čolojević, majka bliznakinja koje pohađaju osmi razred Osnovne škole "Vuk Karadžić", koje su se, kao i mnoga druga deca toga jutra, umesto da odu na ekskurziju, razočarana i sa torbama u rukama vratile svojim kućama.

Problem je nastao jer vozači nisu imali takozvane kvalifikacione kartice za obavljanje poslova profesionalnog vozača, sertifikat kojim se, kako na njemu piše "dokazuje profesionalna kompetentnost vozača" za prevoz putnika ili tereta, a koji su, kako je za RSE objašnjeno u državnoj Agenciji za bezbednost saobraćaja, obavezni da imaju od 1. septembra, kada je na snagu stupio novi pravilnik o organizovanom prevozu dece.



"Mi još uvek ne znamo da li i koliko oni imaju licenciranih vozača i da li će i kada deca ići na ekskurziju", rekla je za RSE majka Nataša Čolojević.

Masovna otkazivanja ekskurzija i izleta, usled kojih su u poslednjih nedelju dana odloženi polasci dece iz više škola i predškolskih ustanova u Srbiji, počela su 14. oktobra, od kada policija rigorozno kontroliše organizovani prevoz dece autobusima.

Osim ispravnosti vozila i sličnog, proverava se i da li prevoznik ima traženi sertifikat.

Upravo su zbog toga roditelji osmaka iz OŠ "Vuk Karadžić" dan pred najavljeni put kontaktirali agenciju koja organizuje trodnevno putovanje njihove dece i tom prilikom dobili uveravanja da imaju sve što je neophodno i da će put biti realizovan.

Dan pred polazak, agenciju je telefonom pozvao i direktor škole Uroš Momčilović.

"Bili smo jako razočarani takvim pristupom. Jednim neprofesionalnim pristupom iako smo sa predstavnicima agencije bili svakodnevno na vezi. I juče (u ponedeljak, 21.10.) smo se čuli i uveravali su nas da imaju sve potrebne papire i da do odlaganja neće doći. Ipak je do toga došlo i svi smo razočarani i zatečeni", rekao je Momčilović za RSE.

Ko je kriv?

Za haotičnu situaciju u kojoj je svaki organizovani polazak dece postao neizvestan, odnosno u kojoj roditelj ne zna da li će policija dozvoliti da autobus koji je došao po njegovo dete realizuje putovanje, nadležni držani organi krive vozače koji nisu na vreme pribavili neophodna dokumenta, dok agencije govore o nejasnim rokovima i o neusaglašenosti između državnih organa.

Ministarstvo saobraćaja je tako navelo da je "posedovanje kvalifikacione kartice za vozača obaveza koja proističe iz Zakona o bezbednosti saobraćaja", da se dobija "prostim podnošenjem zahteva" i da su "svi subjekti imali dovoljno vremena da se prilagode uslovima".

Jasmina Milošević, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, državne institucije koja izdaje ove sertifikate (u Evropi poznate kao "si-pi-si") za RSE je rekla da je za njih bilo moguće aplicirati još od kraja januara.

"Želim da napomenem da je od 30. januara pa gotovo do 1. septembra u Agenciju stiglo najviše 10.000 zahteva, da bi se onda situacija promenila i da od 1. septembra imamo između 500 i 700 zahteva dnevno. Agencija ažurira ove zahteve i šalje ih Zavodu za izradu novčanica, ali kako se radi o međunarodnom dokumentu svakako to ima svoju proceduru i način izdavanja te to ne može biti za dan gotovo. U Srbiji pretpostavljamo da ima oko 60.000 profesionalnih vozača, što cenimo na osnovu broja izdatih kartica za tahografe", rekla je Milošević za RSE.

Dvadeset deveti decembar ili 1. septembar?

S druge strane, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA/YUTA) za RSE je izjavio da je problem nastao jer su, kako kaže, rokovi za sertifikovanje vozača postavljeni nejasno, odnosno da se "u zakonu pominje rok od godinu dana od stupanja na snagu podzakonskog akta" koji je, kako navodi, na snagu stupio 29. decembra 2018. godine.

"Dakle, imamo rok od godinu dana za takozvana stečena prava profesionalnih vozača - onih koji ispunjavaju uslove i koji to već rade - da imaju pravo da bez dodatnih polaganja faktički budu licencirani kao profesionalni vozači. Iza tog roka će morati da ispune neke druge uslove, ali to je neki rok koji je bio ostavljen dosta široko i sada je nelogično da vi, kada imate takav rok, zbog toga što neko nema legitimaciju da ga isključujete. Dakle, on nije u obavezi još uvek, jer je primena do 29. decembra", rekao je za RSE Seničić koji istovremeno tvrdi i da policija nije prihvatala uverenja od vozača koji su predali zahtev za dobijanje licence, ali još uvek čekaju na njeno fizičko izdavanje.

"Policija, s jedne strane, ne prihvata potvrde da su oni ušli u proceduru, a sa druge strane nije potrebna čak ni ta potvrda ako znamo da je rok 29. decembar", kaže Seničić.

Dok se utvrđuje ko je kriv i dok se čeka na rasplet, đaci Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Beogradu, baš kao i deca iz mnogih drugih predškolskih i školskih ustanova u Srbiji i njihovi roditelji i staratelji – koji sa nastalim problemom nemaju baš nikakve veze – čekaju da ugovoreni, a u mnogim slučajevima i već plaćeni izleti i ekskurzije, budu i realizovani.

Na pitanje kada bi to moglo da bude, u ovom trenutku čini se, niko nije u stanju da im pruži precizan odgovor.