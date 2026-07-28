Wilson: Srbiji ne treba Trumpova dozvola da se reši ruskog udela u NIS-u

Američki republikanski kongresmen Džo Vilson (Joe Wilson) kaže da bi Srbija trebalo da prestane da kupuje ruske energente i da se udalji od Moskve, Pekinga i Teherana ukoliko želi da bude u potpunosti integrisana u zapadne institucije. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Vilson navodi da pregovori o smanjenju zavisnosti Srbije od ruske nafte "nisu dovoljni", ocenjujući da Beograd može da deluje jednostrano. Vilson je pokrovitelj rezolucije u Kongresu kojom se predlaže da se godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine održi u Čarlstonu, u njegovoj matičnoj Južnoj Karolini, umesto u Beogradu.