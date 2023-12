Vučić tvrdi da zbog Kurtija na Kosovu neće biti izbora za Skupštinu Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da parlamentarni izbori 17. decembra neće biti održani u srpskim sredinama na Kosovu, jer, kako je naveo, "kosovski premijer Albin Kurti ne želi da Srbima omogući da imaju osnovna i prirodna prava".



"Zapad će reći da nema mogućnosti da pritisne Kurtija i izdaće saopštenje. Već je i bila izjava portparola Evropske unije Petera Stana i to je to", izjavio je Vučić u Dubaiju, gdje prisustvuje Samitu lidera o klimatskim promjenama, prenosi Beta.



On je naveo da "Kurti insistira isključivo na priznanju kosovske nezavisnosti kao uslovu za održavanje izbora".



"Mi moramo da priznamo Kosovo da bi Srbi učestvovali na izborima. I tačka. Ništa više ni manje. I to znaju svi u Srbiji i u Evropi. Dobro je da će da reaguju na to, ali mi od te reakcije nećemo ništa imati", rekao je Vučić.

Premijer Kosova Albin Kurti uputio je 19. novembra pismo šefu misije OSCE-a na Kosovu Michaelu Davenportu, ističući da Kosovo i Srbija trebaju postići poseban sporazuma, kako bi pripadnici srpske zajednice na Kosovu mogli glasati na teritoriju Kosova za srpske parlamentarne izbore.

Kurtijev zamjenik, Besnik Bislimi, izjavio je 30. novembra da Vlada Kosova neće dozvoliti održavanje izbora za Skupštinu Srbije na teritoriji Kosova, bez zahtjeva Vlade Srbije.

Odgovarajući glasnogovorniku Evropske unije (EU), koji je kritizirao Kosovo zbog zabrane održavanja tih izbora na teritoriji Kosova, Bislimi je rekao da pokušaj organiziranja izbora "druge države na Kosovu", bez prethodnog zahtjeva, nije u duhu dijaloga.