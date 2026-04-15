Vučić najavio nove nabavke naoružanja za Vojsku Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu nabavku naoružanja i vojne opreme, ne precizirajući šta će Vojska Srbije nabavljati.

"U narednim danima potpisaćemo velike i važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja. Očekuju nas važne posete. Napravili smo velike narudžbine", rekao je on na prezentaciji spremnosti Vojske Srbije, kojoj su prisustvovali i politički lideri bh. entiteta Republika Srpska.

Najavio je i modernizaciju Vojske - robotizaciju i digitalizaciju.

Vučić je ocenio i da je "stanje bezbednosti nešto složenije nego u januaru, zbog delovanja i aktivnosti saveza Tirane, Zagreba i Prištine".

"Naše opredeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo", dodao je on.

Vučić poslednjih meseci optužuje Hrvatsku, Albaniju i Kosovo kako njihov sporazum o odbrambenoj saradnji znači vojni savez protiv Srbije, što je iz tih zemalja više puta demantovano.

Optužbe na račun tog saveza izneo je i Milorad Dodik, politički lider iz Republike Srpske.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem, Dodik je ocenio da je taj sporazum usmeren "protiv srpskog naroda u celini", te da je "remetilački faktor u pogledu bezbednosti čitavog regiona".

"Smatramo da je Republika Srpska ugrožena takvim savezom", dodao je on.

Vlasti Hrvatske i Albanije, dve članice NATO-a, kao i Kosova, u više navrata su odbacivali takve optužbe, podsećajući da nije formiran vojni savez već potpisana deklaracija u oblasti odbrane i bezbednosti.

