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Vučić: Potvrda optužnice u slučaju pada nadstrešnice doneta 'iz bahatosti'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu vladajuće Srpske napredne stranke, 27. jun 2026.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu vladajuće Srpske napredne stranke, 27. jun 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je odluka Apelacionog suda u Novom Sadu da potvrdi optužnicu u slučaju pada nadstrešnice u tom gradu 2024. godine, doneta iz "čiste bahatosti i bez ikakve argumentacije", prenela je agencija Beta.

"Šta možete da mi kažete oko odluke da vratite pritvor onima koji nisu u pritvoru već godinu dana, ili sedam-osam meseci, zbog toga što bi mogli da utiču na svedoke, kao što je to slučaj sa jednim ili dvoje ministara i ljudima koji su bili direktori preduzeća, gde ima logike u svemu tome", rekao je novinarima u Parizu, gde je prisutvovao paradi povodom Dana Francuske.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu za pad nadstrešnice u Novom Sadu i među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura Železnice Srbije Jelenu Tanasković.

Sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda, koji je izuzeo od krivičnog gonjenja Vesića, Dimoski i Tanasković.

U potvrđenoj optužnici njih troje se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Za to krivično delo tereti se i Nebojša Šurlan, takođe jedan od bivših direktora Infrastruktura železnice.

Pored njih još devet osoba se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova, dok je Apelacioni sud odbacio žalbe sedmoro okrivljenih kao neosnovane.

U padu betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. stradalo je 16 osoba, a jedna mlada žena je teško povređena.

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