Vučić: Potvrda optužnice u slučaju pada nadstrešnice doneta 'iz bahatosti'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je odluka Apelacionog suda u Novom Sadu da potvrdi optužnicu u slučaju pada nadstrešnice u tom gradu 2024. godine, doneta iz "čiste bahatosti i bez ikakve argumentacije", prenela je agencija Beta.

"Šta možete da mi kažete oko odluke da vratite pritvor onima koji nisu u pritvoru već godinu dana, ili sedam-osam meseci, zbog toga što bi mogli da utiču na svedoke, kao što je to slučaj sa jednim ili dvoje ministara i ljudima koji su bili direktori preduzeća, gde ima logike u svemu tome", rekao je novinarima u Parizu, gde je prisutvovao paradi povodom Dana Francuske.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu za pad nadstrešnice u Novom Sadu i među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura Železnice Srbije Jelenu Tanasković.

Sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda, koji je izuzeo od krivičnog gonjenja Vesića, Dimoski i Tanasković.

U potvrđenoj optužnici njih troje se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Za to krivično delo tereti se i Nebojša Šurlan, takođe jedan od bivših direktora Infrastruktura železnice.

Pored njih još devet osoba se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova, dok je Apelacioni sud odbacio žalbe sedmoro okrivljenih kao neosnovane.

U padu betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. stradalo je 16 osoba, a jedna mlada žena je teško povređena.