Vučić apeluje na građane da se vakcinišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je u petak, 7. maja, na građane da se vakcinišu protiv korona virusa jer je to važno da bi se sačuvali životi i zdravlje, ali i da bi se ljudi što pre vratili normalnom životu i nastavili da rade.



"To je za nas veoma važno, najpre zbog života ljudi i njihovog zdravlja... I zato vas molim da krenemo da se vakcinišemo. Jer ako se vakcinišemo gotovo svi, moći ćemo da radimo i živimo normalan život i Srbiju pomeramo napred brže nego svi ostali", rekao je Vučić novinarima nakon što je obišao mobilni vakcinalni punkt u selu Zvečka kod Obrenovca.

Infografika: Popuštanje epidemioloških mera u Srbiji



Vučić je rekao da je sve ono što se radi na unapređenju infrastrukture u zemlji moguće jer je ekonomija ojačala.



"Ali prvo moramo da izađemo iz korone, da se posvetimo radu, poslu i životu. I onda ćemo moći da uradimo i završimo i ono što nismo mogli ranije", rekao je on.



On je rekao da je vakcinacija uslov da se bilo šta uradi jer je korona veoma teška bolest i ljudi često ne veruju u to dok se ne zaraze.



"Neki ljudi lakše poveruju u razne teorije zavere, nego u prostu istinu... A nije kraj onda kada izgradimo autoput ili kada 1. septembra deca uđu u ovu školu, to je tek novi početak za ono što treba da ostvarujemo. I zato vas molim da se vakcinišemo jer je to apsolutno najvažnije", apelovao je Vučić.

Istakao je da nema bojazni da će javni dug i u vreme pandemije korona virusa premašiti utvrđenu granicu od 60 odsto BDP-a, odnosno, maksimalnu granicu od 60,5 odsto, kada će se raditi na njegovom smanjenju.



Odgovarajući na pitanja odakle novac za isplatu po 3.000 dinara vakcinisanim građanima, Vučić je rekao da za te namene ima i više novca nego što je potrebno jer su postignute uštede u drugim isplatama pomoći privredi i građanima radi ublažavanja posledica pandemije.

On je 5. maja najavio dodatnu finansijsku pomoć u iznosu od 3.000 dinara (25 evra) za sve građane Srbije koji su se vakcinisali protiv korona virusa.

Infografika: Koje države priznaju potvrdu o vakcinaciji u Srbiji?



Kako je objasnio, manje ljudi se prijavilo za pomoć od dva puta po 30 evra, a i manje firmi je uzelo pomoć u vidu minimalne zarade za zaposlene jer ne mogu da ispune obavezu da neotpuštaju radnike.

Ministar finansija Siniša Mali saopštio je 4. maja putem svog Instagram naloga da se do tada više od tri miliona građana prijavilo za državnu pomoć "30+30 evra", koju je Vučić najavio za sve zainteresovane punoletne građane krajem januara.

U Srbiji je do 5. maja 2021. godine dato 3.661.516 doza vakcina protiv korona virusa, objavila je Vladina kancelarija za elektronsku upravu (eUprava). Obe doze cepiva primilo je 1.604.760 građana.

U Srbiji su dostupne četiri vakcine: kineska „Sinofarm“ (Sinopharm), ruska „Sputnjik V“ (Sputnik), američko-nemačka „Fajzer/Biontek“ (Phizer/BioONtech) i britanska AstraZeneka.

“Sputnjik V” i “Sinofarm” nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove.