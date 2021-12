Vučić o poslu sa Rio Tintom: Projekat Jadar neće biti povučen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak 27. decembra da projekat Jadar neće biti povučen iako su to tražili "pojedini opozicioni političari".



Prilikom posete Kliničko-bolničkom centru u Novom Pazaru Vučić je kazao da su protiv projekta Jadar političari koji su taj projekat i doveli u Srbiju.



"Taj projekat stoji i nigde se pomerati neće. Oni su ga doveli, a mi smo uradili sve što je narod tražio i to je to", kazao je on.



Predsednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović rekao je da je vlastima dat rok do 7. januara da "izbriše" projekat Jadar jer kompanija Rio Tinto pritiska ljude da im prodaju imovinu.



Britansko-australijski rudarski gigant Rio Tinto želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma u području Jadar, kod Loznice, u zapadnoj Srbiji, vredan 2,4 milijarde dolara.



Međutim, Rio Sava Exploration, planira da zastane sa projektom Jadar, izjavila je 23. decembra Vesna Prodanović, generalna direktorka te kompanije, ćerke firme Rio Tinta.



Ona je za agenciju Beta rekla da će to biti učinjeno kako bi pozvali na javni dijalog da bi se stanovnici upoznali sa svim aspektima projekta.



“Projekat Jadar planira se u predviđenim zakonskim okvirima ali se neće preduzimati nijedan korak koji može dodatno da zabrine stanovnike”, navela je Prodanović.



Taj projekat koji je najavio Rio Tinto podrazumeva izgradnju rudnika i eksploataciju minerala jadarita u Rađevini kraj Loznice, ali su se građani tog kraja Srbije i ekološki aktivisti usprotivili njegovoj realizaciji, strahujući od lošeg uticaja na životnu sredinu.



Prodanović je rekla je da odluku Grada Loznice o ukidanju Prostornog plana ta kompanija vidi kao znak da je potrebno da se sa nadležnim institucijama dodatno predstave određeni aspekti projekta.



Skupština Loznice u decembru je ukinula prostorni plan koji u tom kraju predviđa rudnik, nakon najave predsednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) da će to biti učinjeno i da će se ubuduće sa Rio Tintom drugačije razgovarati.



Svemu tome prethodili su protesti desetina hiljada građana i ekoloških aktivista i blokade najznačajnijih puteva koji su se održavali subotom tri nedelje zaredom.



Protesti i blokade su bili organizovani sa zahtevom za ukidanje zakona o eksproprijaciji za koji su demonstranti tvrdili da pogoduje Rio Tintu za izgradnju rudnika.