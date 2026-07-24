Šta se dešava sa služenjem vojnog roka na Zapadnom Balkanu?
Rat u Ukrajini promijenio je evropsku sigurnosnu politiku. Države koje su godinama imale profesionalne vojske ponovo razmatraju obavezni vojni rok, a taj trend stigao je i na Balkan. U ovoj epizodi istražujemo šta stoji iza povratka uniformi: sigurnosne potrebe, politikantstvo, nedostatak kadra ili nešto drugo. Razgovaramo s vojnim i sigurnosnim analitičarima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ministrom odbrane Kosova, i mladićima koji bi mogli biti prvi pozvani.
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