Vidovdanski skup studenata u blokadi i građana u centralnoj Srbiji

Skup studenata u blokadi pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan" održava se u nedelju u Kraljevu, gradu u centralnoj Srbiji.

Deo učesnika skupa stigao je u popodnevnim časovima, nakon višednevnog marša na koji su krenuli iz Kragujevca, udaljenog pedesetak kilometara.

Centralni program održava se na kraljevačkom Trgu srpskih ratnika, a ranije tokom dana je na drugim lokacijama u gradu organizovan program za decu, kao i razgovor sa građanima.

Studenti u blokadi su ovaj skup organizovali na Vidovdan, verski i državni praznik kojim se obeležava sećanje na bitku protiv otomanske vojske na Kosovu iz 14. veka.

Istim povodom je dan ranije vlast na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem organizovala skup u Beogradu. U obraćanju okupljenima je Vučić 27. juna najavio da će uskoro podneti ostavku i predstavio je program za predstojeće parlamentarne izbore.

Održavanje vanrednih parlamentarnih izbora je glavni zahtev antivladinih demonstranata koje predvode studenti u blokadi.

Poslednjih godinu i po dana, Srbiju su obeležili masovni protesti protiv vlasti a koji su usledili nakon tragedije u Novom Sadu gde je u padu nadstrešnice železničke stanice nastradalo 16 ljudi.

Osim raspisivanja izbora, demonstranti traže krivičnu i političku odgovornost za novosadsku tragediju.

Do sada nije utvrđena odgovornost, niti je počelo suđenje.