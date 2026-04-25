Spor oko finansiranja zbog povratka Rusije na Venecijansko bijenale

Kada se Rusija vrati na umetničku izložbu Venecijanskog bijenala 9. maja, ukrajinski tim koji izlaže u blizini, kako kaže, neće organizovati nikakav protest.
Umetnica Žana Kadirova, koja će predstavljati Ukrajinu na izložbi u Veneciji, rekla je za RSE: "Fokusiraćemo se na našu poruku i uložićemo sav svoj napor da naš paviljon učinimo što boljim... To je naša borba."
Predstojeće bijenale bi će prvo od invazije Moskve na Ukrajinu 2022. na kojem će nastupiti Rusija. Ta zemlja ima svoj paviljon iz carskog doba unutar parka gde se održava prestižna umetnička manifestacija.
Uključivanje Rusije sada izazvalo je verbalni spor između Rima i Brisela, a Evropska komisija je zapretila da će uskratiti grant od dva miliona evra namenjen za manifestaciju koja se održava svake dve godine ako se ruska izložba održi ove godine.
Zamenik italijanskog premijera Mateo Salvini (Matteo) oštro je kritikovao EU zbog ultimatuma o ukidanju finansiranja. "S onim što se dešava u svetu i u Iranu, zaista je sramotno da Brisel preti italijanskim kulturnim institucijama", rekao je on početkom aprila.
Ruski šef za kulturnu razmenu rekao je za ARTnews u martu da će ruski paviljon u Veneciji ugostiti "više od 50 mladih muzičara, pesnika i filozofa iz Rusije i drugih zemalja".
Izložba je, rekao je on, "još jedan dokaz da ruska kultura nije izolovana i da pokušaji da se ona 'kenseluje' – što su radile zapadne političke elite poslednje četiri godine – nisu uspeli".
U nedavnom zajedničkom pismu koje su potpisali Ukrajina i 21 zemlja Evropske unije izražen je protest zbog ponovnog otvaranja ruskog paviljona tokom invazije na Ukrajinu. "Davanje Rusiji prestižne međunarodne kulturne platforme šalje duboko uznemirujući signal", navodi se u pismu.
Kadirova, koja je govorila za RSE istog dana kada je ruski dron uništio stan njenog kolege u Kijevu, opisuje umetničko delo koje će izložiti u Veneciji kao razmišljanje o bezvrednosti nekih međunarodnih sporazuma. Ipak, rekla je ona, Njen Origami jelen nikada nije bio zamišljen kao politička izjava.
Kadirova je 2019. dobila narudžbinu za postavljanje umetničkog dela na mestu gde je nekada stajao sovjetski avion u gradu Pokrovsku na istoku Ukrajine. "Samo sam pokušala da napravim nešto razumljivo, malo tradicionalno", rekla je ona.
Međutim, betonska skulptura jelena dobila je novi značaj posle početka invazije 2022. godine.
Dok su se ruske snage približavale Pokrovsku, Kadirova se vratila u taj grad 2024. da bi odsekla skulpturu sa postolja i odvezla je na zapad na sigurno. "Čak je i naša umetnost izbeglica, nisu samo ljudi raseljeni", rekla je ona. Pokrovsk je uglavnom uništen u borbama i trenutno je pod ruskom okupacijom.
Povratak Rusije u Veneciju biće poslednji slučaj da ta zemlja nastupa na velikim događajima. Međunarodne organizacije za džudo, vodene sportove i paraolimpijske igre nedavno su odobrile Rusima i Belorusima da se takmiče pod svojim zastavama.
Roman Hriščuk je kapiten ukrajinske vaterpolo reprezentacije, koja je službeno izgubila utakmicu na svetskom prvenstvu na Malti 13. aprila kada je trebalo da se suoči s ruskim timom koji se takmičio kao neutralan. Istog dana, Svetska vodena organizacija, koja nadgleda vaterpolo, saopštila je da je ukinuta zabrana Rusima da se takmiče pod svojom zastavom.
Uprkos budućim kaznama s kojima bi se tim mogao suočiti kao posledica povlačenja, Ukrajinac je za RSE rekao da "ako se sastanemo sa Rusima na drugom turniru, mislim da će to biti slična pozicija. Jer ne možemo igrati s državom agresorom".