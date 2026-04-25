Spor oko finansiranja zbog povratka Rusije na Venecijansko bijenale

Kada se Rusija vrati na umetničku izložbu Venecijanskog bijenala 9. maja, ukrajinski tim koji izlaže u blizini, kako kaže, neće organizovati nikakav protest. Umetnica Žana Kadirova, koja će predstavljati Ukrajinu na izložbi u Veneciji, rekla je za RSE: "Fokusiraćemo se na našu poruku i uložićemo sav svoj napor da naš paviljon učinimo što boljim... To je naša borba." Predstojeće bijenale bi će prvo od invazije Moskve na Ukrajinu 2022. na kojem će nastupiti Rusija. Ta zemlja ima svoj paviljon iz carskog doba unutar parka gde se održava prestižna umetnička manifestacija.

Uključivanje Rusije sada izazvalo je verbalni spor između Rima i Brisela, a Evropska komisija je zapretila da će uskratiti grant od dva miliona evra namenjen za manifestaciju koja se održava svake dve godine ako se ruska izložba održi ove godine. Zamenik italijanskog premijera Mateo Salvini (Matteo) oštro je kritikovao EU zbog ultimatuma o ukidanju finansiranja. "S onim što se dešava u svetu i u Iranu, zaista je sramotno da Brisel preti italijanskim kulturnim institucijama", rekao je on početkom aprila. Ruski šef za kulturnu razmenu rekao je za ARTnews u martu da će ruski paviljon u Veneciji ugostiti "više od 50 mladih muzičara, pesnika i filozofa iz Rusije i drugih zemalja". Izložba je, rekao je on, "još jedan dokaz da ruska kultura nije izolovana i da pokušaji da se ona 'kenseluje' – što su radile zapadne političke elite poslednje četiri godine – nisu uspeli". U nedavnom zajedničkom pismu koje su potpisali Ukrajina i 21 zemlja Evropske unije izražen je protest zbog ponovnog otvaranja ruskog paviljona tokom invazije na Ukrajinu. "Davanje Rusiji prestižne međunarodne kulturne platforme šalje duboko uznemirujući signal", navodi se u pismu. Kadirova, koja je govorila za RSE istog dana kada je ruski dron uništio stan njenog kolege u Kijevu, opisuje umetničko delo koje će izložiti u Veneciji kao razmišljanje o bezvrednosti nekih međunarodnih sporazuma. Ipak, rekla je ona, Njen Origami jelen nikada nije bio zamišljen kao politička izjava.