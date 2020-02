Vegara: Oscar je sve, samo nije iznenađenje

Filmski kritičar iz Sarajeva, glavni i odgovorni urednik filmskog portala filmofil.ba, Sead Vegara u intervju za Radio Slobodna Europa (RSE) prognozira da bi Oscara za najbolji film i scenarij na predstojećoj dodjeli 10. februara mogao uzeti Quentin Tarantino, te da je sigurno da Joaquin Phoenix dobiva Oscara za ulogu Jokera.

Vegara još govori o filmovima koji su obilježili 2019. godinu, kao i najočekivanijim ostvarenjima u 2020. godini.​

RSE: Koji su to po Vama filmovi, koji su obilježili 2019.godinu, koje vrijedi pogledati?

Vegara: Zasigurno film koji je obilježio 2019. godinu je pretposljednji, deveti naslov, u kinematografiji Quentina Tarantina "Once upon time in Hollywood", svojevrsna oda Hollywoodu i njegovom zlatnom dobu 60-ih godina. Tu je svakako "The Irishman", u produkciji Netflix-a, najskuplji gangsterski epitaf, snimljen za 150 miliona dolara. "Joker", Todda Phillipsa, koji vuče korijenje iz stripova o Batmanu, koji je duboko ukorijenjen u realnosti, nešto slično poput trilogije Dark Knight, Christophera Nolana. Tu je i četvrti dio "Toy Story", da bude i jedno animirano ostvarenje.

RSE: Pred nama je 92. dodjela nagrade Oscar. Neka imena su se već izdvojila u nekim kategorijama, sudeći po kladionicama. Da li su moguća iznenađenja?

Vegara: Iznenađenja će za sigurno biti, ali Oscar, u zadnjih 10 godina, je sve, samo nije iznenađenje. Sve je toliko predvidljivo. Predvidljive su glumačke interpretacije koje dobijaju Oscara, kako ženske, tako i muške, filmska tematika koja je zastupljena.

Pretpostavljam da će to biti Quentin Tarantino, za najbolji film i scenarij. Za scenarij će ga dobiti sigurno, jer taj scenarij može stajati umjesto nadgrobne ploče njegovog stvoritelja. Sigurno je da Joaquin Phoenix dobiva Oscara za ulogu Jokera. Njegova interpretacija transcendira interpretaciji Jokera Jacka Nicholsona iz Batmana.

Joaquin Phoenix je isto, kao što je De Niro Brandovom "Kumu". Marlon Brando je 1972. godine dobio Oscara za ulogu "Kuma", a dvije godine nakon toga, De Niro je dobio Oscara za ulogu mladog Don Corleonea.

'Medena zemlja' ima šanse u nominaciji za dokumentarce

RSE: Velik uspjeh ostvario je film "Medena zemlja" iz Sjeverne Makedonije, dobivši dvije nominacije za najbolji dokumentarni i strani film. Kakve su njegove šanse?

Vegara: "Medena zemlja" je prelijep, očaravajući, bajkovit. Sigurno ima velike šanse u kategoriji za dokumentarni film. Vjerujem da će za to dobiti Oscara, ali u kategoriji za najbolji strani film, nema nikakve šanse.

RSE: Koji su najočekivaniji filmovi u 2020. godini?

Vegara: Mogao bi iznenaditi povratnički film reditelja Ridley Scotta "The Last Duel". Scenarij su pisali Ben Affleck i Matt Damon. Vrijeme događanja filma je srednji vijek. To bi moglo biti kvalitetno. Tu je Steven Spielberg sa remakeom mjuzikla "West Side Story". Svakako Christopher Nolan sa filmom "Tenet" i radi neke nostalgije možemo uvrstiti i "Top Gun: Maverick", sa Tom Cruiseom. Tu je i novo ostvarenje Paul Thomas Andersona o kojem se za sada ne zna ništa, ali zna se da će biti neki film. To je sve pod velom tajne.

Preporuke iz regionalne kinematografije

RSE: Kako ocjenjujte regionalnu kinematografiju u 2019. godini? Koje bi ste filmove izdvojili?

Vegara: Prošle godine su završena dva filma, što je veliki uspjeh. To su "Pun mjesec", Nermina Hamzagića, i "Sin", Ines Tanović. "Pun mjesec" je odličan film, fantastičan. Kako sam napisao u recenziji za taj film, kada snimate film da svaka scena bude najbolja u njemu, kada tako pišete scenarij, kada se glumac unese u performans, onda ne može, a da ne izostane rezultat. To je slučaj sa filmom Nermina Hamzagića. "Sin" je solidno ostvarenje Ines Tanović.

Treba spomenuti film "Posljednji Srbin u Hrvatskoj", debitantsko ostvarenje Predraga Ličine. Film je toliko loš, da je genijalan. To je spoj komedije i horora. Tu on ne štedi nikoga. To je politički nekorektno ostvarenje, definitivno, najnekorektnije političko ostvarenje u post-jugoslovenskoj kinematografiji. Ne štedi nikoga, ni ustaše, ni partizane, ni četnike, ni superheroje, sve ih tamani. Tu je i film "Šavovi", Miroslava Terzića, sa Snežanom Bogdanović, nikad boljom.

RSE: Povećana su sredstava u ovoj godini za financiranje filmova iz BiH, kao i televizijskih serija. Koliko će to biti potencijalni uspjeh za naše filmaše?

Vegara: To je svakako dobar poticaj, bez daljnjeg, do sada se sve svodilo na entuzijazam, ljubav i "ho-ruk". Sa tim podsticajem, definitivno će biti nekih novih stvari.