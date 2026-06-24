Američka administracija produžila vanredno stanje za Zapadni Balkan

Sjedinjene Američke Države su objavile produženje za godinu dana nacionalne vanredne situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, nakon 26. juna 2026. godine, zbog stalnih prijetnji miru, međunarodnim naporima za stabilizaciju i napretku ka demokratskom upravljanju.

Nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom je pravni mehanizam Sjedinjenih Američkih Država koji omogućava uvođenje sankcija i zamrzavanje imovine pojedincima i grupama koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratski napredak u regionu.

Odluka je objavljena u Federalnom registru i predstavlja nastavak režima uvedenog još 2001. godine. Riječ nije o uvođenju novih sankcija, već o produženju postojećeg pravnog okvira koji američkim vlastima omogućava preduzimanje mjera protiv osoba povezanih sa destabilizacijom regiona, podrivanjem mirovnih sporazuma, korupcijom ili izbjegavanjem američkih sankcija.

Tri ključna dokumenta čije se kršenje kažnjava, kako se navodi su:

Dejtonski sporazum (BiH): Kažnjava se svako podrivanje države Bosne i Hercegovine, pozivi na secesiju (otcjepljenje) ili rušenje državnih institucija.

(BiH): Kažnjava se svako podrivanje države Bosne i Hercegovine, pozivi na secesiju (otcjepljenje) ili rušenje državnih institucija. Rezolucija 1244 (Kosovo): Kažnjavaju se akcije koje izazivaju nestabilnost, nasilje ili opstruišu međunarodno prisustvo i dijalog na Kosovu.

(Kosovo): Kažnjavaju se akcije koje izazivaju nestabilnost, nasilje ili opstruišu međunarodno prisustvo i dijalog na Kosovu. Ohridski sporazum (Sjeverna Makedonija): Izmjenom iz 2003. godine na crnu listu su dodani i oni koji su pokušali srušiti mir između makedonske većine i albanske manjine.





Izvršne naredbe iz 2021. i 2025. godine proširuju sankcije SAD na Zapadnom Balkanu, fokusirajući se na korupciju, podrivanje država, secesionizam i izbjegavanje sankcija kao prijetnje nacionalnoj sigurnosti.

Ove mjere označavaju pomak od postratnog obezbjeđenja ka kažnjavanju korumpiranih elita i onih koji pomažu već sankcionisanim licima.

"Djelovanje osoba koje ugrožavaju mir i procese stabilizacije na Zapadnom Balkanu, uključujući ekstremističko nasilje i opstruktivne aktivnosti, kao i stanje koje usporava napredak ka demokratskom upravljanju i integraciji u transatlantske strukture, i dalje predstavlja neobičnu i izvanrednu prijetnju nacionalnoj bezbjednosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država", navodi se u dokumentu.

Zbog toga je nacionalno vanredno stanje produženo za još godinu i ostaće na snazi do 26. juna 2027. godine.