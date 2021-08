Počelo povlačenje spornog uvoznog sladoleda iz prodavnica u Srbiji

Iz prodavnica i magacina u Srbiji počelo je povlačenje uvoznih sladoleda sa povećanim nivoom etil oksida, potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović



Nedimović je za TV Prva rekao da će biti povučeni sladoledi M&M, Snickers i Twix, koji su uvezeni iz zemalja Evropske unije (EU) i dodao da za sada nemaju informaciju da su njihove čokolade sporne.



“Mi radimo svoj posao, zato smo i plaćeni – da sve ono što može da ugrozi bezbednost – da to pronađemo i sklonimo. Ja nisam kriv što se 20 godina o bezbednosti hrane nije pričalo i što nismo imali alate”, rekao je Nedimović za TV Prva.



On je objasnio da je etil oksid supstanca koja u povećanom konzumiranju može da izazove probleme i dodao da bi se to moglo dogoditi ukoliko se pojede, recimo, oko 20 kilograma sladoleda dnevno.



Neke zemlje, poput Belgije, ne kategorišu ove proizvode kao štetne i puštaju ih u prodaju, napomenuo je Nedimović.



U Upravi za veterinu naveli su da je 2. avgusta Sistem za brzo obaveštavanje Evropske unije RASFF obavestio Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije da sladoled uvezen iz Francuske sadrži etil oksid iznad dozvoljenih granica, koji je prva detektovala Španija.



“Mi to nećemo tolerisati, jer imamo jasno definisane granice. Naš posao je da štitimo potrošače, a to ćemo raditi i u svakom budućem trenutku”, rekao je Nedimović.



Naglasio je da se ti sladoledi neće naći na tržištu, dok se ne otklone nedostaci.



Prethodnih dana pojavile su se i informacije o tome da trgovci prodaju bajatu hranu po upola nižoj ceni. Međutim, Nedimović je naveo da inspekcija radi svoj posao, te da će svako kod koga se u prodaji nađe tako nešto biti kažnjen.