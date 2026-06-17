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Šta razlikuje populiste u EU i na Balkanu?

Šta razlikuje populiste u EU i na Balkanu?
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Šta razlikuje populiste u EU i na Balkanu?

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Dok se Mađarskom i dobrim delom Evrope smirivala euforija zbog sloma Viktora Orbana, u Sloveniji Janez Janša, lider desnice, postao je premijer po četvrti put. Duže od decenije države EU ljuljaju se na klackalici populizma, koji je dominantan u državama kandidatima za člansvo u Uniji na Balkanu.

Dok se Mađarskom i dobrim delom Evrope smirivala euforija zbog sloma Viktora Orbana, u jednoj drugoj članici Evropske unije (EU), proces je bio obrnut. Janez Janša, lider desnice u Sloveniji, postao je premijer po četvrti put. Duže od decenije države EU ljuljaju se na klackalici populizma, koji je dominantan u državama kandidatima za člansvo u Uniji na Balkanu. O tome smo u "Uvidu" RSE razgovarali sa: Gorazdom Kovačićem, sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani, Nikolom Ilićem, sa Fakulteta političkih nauka, kao i Andijem Hodžajem (Hoxhaj), sa King's College u Londonu.

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