Treba li Bosni i dalje Visoki predstavnik?

Dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini (BiH) nije postignut na sednici Veća za sprovođenje mira (PIC), 4. juna u Sarajevu. Razgovori će se nastaviti tokom juna. Bez obzira na to diskusija o budućnosti Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u BiH, kreću se u rasponu od protivljenja njenog ukidanja, pa do poziva da budući, deveti po redu, predstavnik međunarodne zajednice, bude i poslednji, te da se odgovornost prebaci na lokalne lidere duboko podeljenje države. O tome su u "Uvidu" razgovarali Tanja Topić, iz Friedrich Ebert Fondacija, iz Banjaluke, i Adnan Huskić, sa Fakultet političkih nauka u Sarajevu.