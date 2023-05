Umrla Tina Turner

Tina Turner, pjevačica rođena u Americi koja je napustila poljoprivrednu zajednicu i nasilnu vezu kako bi postala jedan od najboljih izvođača svih vremena, umrla je u srijedu u 83. godini.

Umrla je mirno nakon duge bolesti u svom domu u Küsnachtu kod Ciriha u Švicarskoj, rekao je njen predstavnik.

Turner je započela svoju karijeru 1950-ih u ranim godinama rokenrola i evoluirala u MTV fenomen.

U spotu za svoju pjesmu na vrhu liste "What's Love Got to Do with It", u kojoj je ljubav nazvala "emocijom iz druge ruke", Turner je postala oličenje stila 1980-ih dok je hodala ulicama New Yorka sa svojom šiljastom plavom kosom, uz skraćenu džins jaknu, mini suknju i štikle.

Sa svojim ukusom za muzičke eksperimente i otvoreno sročenim baladama, Turner se savršeno uklopila u pop pejzaž iz 1980-ih u kojem su ljubitelji muzike cijenili elektronski proizveden zvuk i prezirali idealizam hipi ere.

Sa nadimkom "kraljica rokenrola", Turner je 1980-ih osvojila šest od svojih osam Gremi nagrada. Desetina njenih pjesama bile su decenijama u top 40, uključujući "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" i "Better Be Good to Me". Njen nastup 1988. u Rio de Žaneiru okupio je 180.000 ljudi, što je i dalje jedna od najvećih koncertnih publika jednog pojedinačnog izvođača.

Do tada je Tarner već deceniju bila razveden od gitariste Ika Turnera.

Superzvezda je pričala o zlostavljanju koje je pretrpjela od svog bivšeg muža tokom njihovog bračnog i muzičkog partnerstva 1960-ih i 1970-ih. Opisala je modrice u očima, popucane usne, slomljenu vilicu i druge povrede koje su je više puta slale u Hitnu pomoć.

"Tinina priča nije priča o žrtvi, već o neverovatnom trijumfu", napisala je pevačica Dženet Džekson o Tarneru u izdanju Rolling Stonea koje je Turnera stavilo na 63. mjesto na listi 100 najboljih umjetnika svih vremena.

Godine 1985. Turner je glumila uz Mela Gibsona u trećem dijelu franšize Mad Max, "Mad Max Beyond Thunderdome".

Većinu njenih pjesama napisali su drugi, ali ona ih je oživjela glasom koji je muzički kritičar New York Timesa Jon Pareles nazvao "jednim od najneobičnijih instrumenata u popu".

Rane godine

Rođena je kao Anna Mae Bullock 26. novembra 1939. u ruralnoj zajednici Nutbush u Tennesseeju, koju je opisala u svojoj pjesmi "Nutbush City Limits" iz 1973. kao "tihu malu staru zajednicu, grad sa jednim konjem".

Njen otac je radio kao nadglednik na farmi, a majka je napustila porodicu kada je pjevačica imala 11 godina, prema njenim memoarima iz 2018. "Moja ljubavna priča". Kao tinejdžerka, preselila se u St. Louis kako bi se ponovo pridružila mami.

Ike Turner, čija je pjesma iz 1951. godine "Rocket 88" često nazivana prvom rokenrol pločom, otkrio ju je sa 17 godina kada je zgrabila mikrofon da pjeva na njegovom klupskom nastupu u St. Louisu 1957. godine.

Vođa benda je kasnije sa svojom štićenicom snimio hit pjesmu "A Fool In Love" i dao joj umjetničko ime Tina Turner, prije nego što su se njih dvoje vjenčali u Tihuani u Meksiku.

Tina je koristila svoj snažan glas i naporno uvježbavala plesne rutine kao glavni vokal u ansamblu pod nazivom Ike and Tina Turner Revue. Sarađivala je sa članovima "rok kraljevske porodice", uključujući The Who i Phila Spectora, 1960-ih i 1970-ih, a pojavila se na naslovnoj strani drugog broja časopisa Rolling Stone 1967. godine.

Njihov najveći hit bila je obrada pjesme "Proud Mary" grupe Creedence Clearwater Revival.

Turner je napustila svog muža jedne noći 1976. na turneji u Dalasu, nakon što ju je udario tokom vožnje automobilom i ona je uzvratila, prema njenim memoarima. Njihov razvod je okončan 1978.

Rock & Roll Hall of Fame uvela je Ajka i Tinu Turner 1991. godine, nazvavši ih "jednim od najstrašnijih live nastupa u istoriji". Ike Turner je umro 2007.

Borba za reflektore

Nakon što je napustila muža, Turner se godinama borila da povrati reflektore, izdavajući solo albume i singlove koji su propali i nastupajući na korporativnim konferencijama.

Godine 1980. upoznala je novog menadžera Rogera Daviesa, australijskog muzičkog direktora koji je njome upravljao tri decenije. To je dovelo do solo broj 1 - "What's Love Got to Do With It" - a onda ju je 1984. godine njen album "Private Dancer" doveo na vrh top-lista.

"Private Dancer" je postao njen najuspješniji album, kamen temeljac karijere u kojoj je ukupno prodala više od 200 miliona ploča.

Godine 1985. Turner je upoznala njemačkog muzičkog direktora Erwina Bacha koji joj je postao dugogodišnji partner i 1988. preselila se u London, započevši decenijama dug boravak u Evropi. Izdala je dva studijska albuma 1990-ih koji su se dobro prodavali, posebno u Evropi, snimila je tematsku pjesmu za film o Bondu "GoldenEye" iz 1995. i organizovala uspješnu svjetsku turneju 2008. i 2009. godine.

Nakon toga se povukla iz šou biznisa. Udala se za Bacha, odrekla se američkog državljanstva i postala državljanka Švicarske.

Borila se sa brojnim zdravstvenim problemima nakon odlaska u penziju, a 2018. godine suočila se sa porodičnom tragedijom, kada je njen najstariji sin, Craig, oduzeo život u 59. godini u Los Anđelesu. Njen mlađi sin Ronnie umro je u decembru 2022.

Muzički scenski šou "TINA: The Tina Turner Musical", s Adrienne Warren koja je u početku glumila i pjevala životnu priču zvijezde, bila je hit prvo na londonskom West Endu 2018., a kasnije na Brodveju, i još uvijek traje. A 2021. godine HBO je objavio dokumentarac o njenom životu, "Tina".

Iza nje su ostali Bach i dva Ikeova sina koje je usvojila.

