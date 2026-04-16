Rusija napala Ukrajinu stotinama dronova i raketa; najmanje 19 poginulih, desetine ranjenih

Najmanje 19 ljudi je ubijeno u Ukrajini u jednom od najvećih ruskih napada u poslednjih nekoliko meseci, u kojima su ispaljene stotine dronova i raketa na Kijev, Dnjepar i druge ukrajinske gradove.

Čak 45 ljudi je povređeno u Kijevu, rekao je u četvrtak gradonačelnik Vitalij Kličko, dok je drugi zvaničnik rekao da je broj ranjenih najmanje 58.

U objavi na Telegramu, Kličko je naveo da je među četiri poginule osobe u Kijevu i jedno dvanaestogodišnje dete.

U centralnom gradu Dnjepru, najmanje četiri osobe su poginule, a 27 je povređeno u raketnom napadu, naveo je guverner Oleksandar Hanža na Telegramu. Dodao je da je jedna od pet povređenih osoba koje su bile u kritičnom stanju preminula u bolnici kasnije tog dana.

Lučki grad Odesa na Crnom moru je teško pogođen, rekli su zvaničnici, s devet poginulih i više od desetak ranjenih. Još jedna osoba je poginula u ruskom napadu u Zaporožju.

Na pitanje RSE o masovnom noćnom napadu Rusije na Ukrajinu, američki predsednik Donald Tramp (Trump) je rekao: "Mislim da je strašno".

Ruski napadi na Ukrajinu skoro svake noći su se smanjili poslednjih nedelja posle hladne zime kada je Rusija pogađala toplane i elektrane, dok su milioni Ukrajinaca bili bez grejanja ili struje.

U noćnom napadu u četvrtak, Rusija je ispalila više od 650 dronova na mete u Ukrajini, zajedno sa četrdesetak krstarećih i balističkih raketa, saopštila je ukrajinska vojska.

Ukrajina je dotle pojačala intenzitet svojih napada dronovima na mete u Rusiji. Nedavno je pogodila dva velika naftna terminala na Baltičkom moru u očiglednom pokušaju da uguši ruski izvoz.

Ruski grad Tuapse, koji se nalazi na obali Crnog mora, na pola puta između Novorosijska i Sočija, pogodili su ukrajinski dronovi, rekao je guverner Venijamin Kondratjev u objavi na Telegramu. Najmanje dvoje dece je poginulo.

Rusko Ministarstvo odbrane je u četvrtak na Telegramu saopštilo da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći presreli i uništili 207 ukrajinskih dronova s fiksnim krilima iznad Belgorodske, Smolenske, Kurske, Brjanske, Orlovske i Krasnodarske oblasti, kao i Krima i iznad Crnog i Azovskog mora.

Pregovori koje podržavaju SAD s ciljem okončanja rata u Ukrajini koji je sada u petoj godini, zaustavljeni su, pošto je Vašington preusmerio pažnju na rat u Iranu. Rusija nije pokazala nikakve naznake ublažavanja svojih tvrdih zahteva za ukrajinsku teritoriju i bezbednosne garancije, za koje je Kijev rekao da su neprihvatljivi.