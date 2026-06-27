Ukrajina tvrdi da je pogodila rusku fabriku oružja dok Moskva napada dronovima

Ukrajina je saopštila da je tokom noći 26. na 27. juni izvela napad dugog dometa na ruski vojno-industrijski objekat u Volgogradu, dok je Moskva pokrenula baražni napad dronova širom Ukrajine u još jednoj noći prekograničnih napada.
Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske rakete FP-5 "Flamingo" pogodile fabriku Titan-Barikadi.
"Svaki ruski odbrambeni objekat koji radi za rat protiv Ukrajine je legitimna meta naših sankcija dugog dometa", napisao je Zelenski u objavi na Telegramu 27. juna.
Rekao je da su rakete "uspješno pogodile preduzeće Titan-Barikadi u Volgogradu", opisujući ga kao "veliki industrijski kompleks gdje neprijatelj proizvodi artiljerijske sisteme i specijalizovanu vojnu opremu, uključujući elemente raketnih lansera koji se koriste za napade na naše ljude".
"Zabilježen je pogodak praćen požarom na teritoriji fabrike", dodao je, zahvaljujući ukrajinskim odbrambenim snagama "na njihovoj preciznosti".
Objekat Titan-Barikadi, u Krasnooktjabrskom okrugu Volgograda, povezan je sa proizvodnjom artiljerijskih sistema, specijalizovane vojne opreme i komponenti za sisteme za lansiranje raketa.
Video snimci koji su kružili internetom prikazuju eksplozije i dim koji se diže iznad postrojenja nakon prijavljenog napada.
Guverner Volgograda Andrej Bočarov potvrdio je da su ukrajinski "brzi" vazdušni projektili pogodili grad i oštetili proizvodne pogone u jednom preduzeću u Krasnooktjabrskom okrugu. Rekao je da je 10 ljudi povređeno. Nije identifikovao objekat, ali se Titan-Barikadi nalazi u okrugu.
Ruski napad dronovima
Napad je uslijedio nakon što je Rusija pokrenula još jedan veliki napad dronova na Ukrajinu tokom noći između 26. i 27. juna. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su ruske snage koristile 129 dronova, uključujući jurišne dronove tipa Šahed, varijante na mlazni pogon, dronove Gerbera i Italmas, kao i dronove-mamce Parodija.
Dronovi su lansirani iz nekoliko pravaca, uključujući Kursk, Brjansk, Milerovo, Orlovo i Primorsko-Ahtarsk u Rusiji, kao i okupirani Krim i okupirani Donjeck.
Ukrajina je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana oborila ili potisnula 113 dronova širom severne, južne i istočne Ukrajine. Zvaničnici su rekli da je 13 jurišnih dronova pogodilo ciljeve na sedam lokacija, dok su ostaci presretnutih dronova pali na tri druge lokacije.
U severoistočnoj Sumskoj oblasti, lokalne vlasti su 27. juna saopštile da je jedna osoba poginula, a 14 drugih je ranjeno tokom više od 60 ruskih udara u prethodna 24 sata. Zvaničnici su prijavili štetu na kućama, vozilima i civilnoj infrastrukturi širom pograničnog regiona.
Noćne razmjene poklopile su se sa eskalacijom tenzija na okupiranom Krimu, gdje su ruske vlasti proglasile vanredno stanje nakon kontinuiranih ukrajinskih napada na poluostrvo.
Krimski lider, koga je imenovala Rusija, Sergej Aksjonov, rekao je da je mjera namijenjena da pomogne u upravljanju postupcima vezanim za štetu i zahtjevima za nadoknadu štete. Potez je uslijedio usred izvještaja o prekidima u snabdijevanju električnom energijom, ograničenjima goriva i rastućem pritisku na lokalnu infrastrukturu.
Vlasti su izvijestile o kontinuiranim problemima sa strujom na Krimu i u Sevastopolju, dok je prodaja goriva ograničena. Zvaničnici su takođe obustavili prijem djece u ljetnje kampove do kraja ljetnje sezone, iako turistička sezona nije formalno otkazana.
Saobraćaj je takođe bio poremećen na Krimskom mostu nakon što su ruske vlasti zaustavile kretanje skoro šest sati nakon prijavljenog napada ukrajinskog drona. Na kontrolnim punktovima su se formirali dugi redovi, sa hiljadama vozila koja čekaju na pregled, a zastoji su navodno trajali nekoliko sati.
Razmjena zarobljenika
Usred neprijateljstava, Rusija i Ukrajina su 26. juna dovršile još jednu razmjenu zarobljenika, pri čemu je svaka strana vratila 160 ratnih zarobljenika. Razmjena, u kojoj su posredovali Ujedinjeni Arapski Emirati, ostaje jedno od rijetkih područja gdje se nastavlja koordinacija između Moskve i Kijeva.
Zelenski je potvrdio da se 160 ukrajinskih vojnika vratilo iz ruskog zatočeništva. Rekao je da su gotovo svi zatočeni od 2022. godine, a među njima su bili i branitelji Mariupolja i čeličane Azovstal.
Zelenski je rekao da je od početka ruske invazije vraćeno više od 9.500 ljudi, uključujući 1.596 Ukrajinaca u 2026. godini.
U međuvremenu, ukrajinski Glavni štab izvijestio je da je Rusija u prethodna 24 sata izgubila 1.350 vojnika, zajedno s tenkovima, oklopnim vozilima, topovskim sistemima, dronovima, raketama i drugom opremom.
Rusija ne objavljuje redovno usporedive podatke s ratišta, a tvrdnje bilo koje strane ne mogu se nezavisno provjeriti.