Umeće je u planiranju: Kako ukrajinski dronovi pogađaju ciljeve duboko u Rusiji

Ukrajinska kampanja napada dronovima srednjeg dometa proširuje svoj domet ciljajući ruske vojne objekte daleko iza linija fronta, kažu njeni operateri. Ukrajinska jedinica koja komanduje dronovima FP-2 koji isporučuju više od 100 kilograma eksploziva razgovarala je sa RSE, objašnjavajući kako udari ciljaju sisteme protivvazdušne odbrane, vojne položaje i logistička čvorišta, primoravajući Rusiju da preusmeri resurse kako bi zaštitila lokacije duboko unutar svoje teritorije.