Smrtonosni ruski napad u Odesi; Ukrajinska dronovima gađala naftni terminal u Rusiji

Najmanje tri osobe, uključujući dvogodišnje dete, poginule su u noći između nedelje i ponedeljka tokom ruskog napada dronovima na južnu ukrajinsku luku Odesu, saopštila je Ukrajina, dok su ruske vlasti izvestile o ukrajinskom napadu na luku Novorosijsk.

Najmanje 15 ljudi je povređeno u napadu u Odesi, uključujući trudnicu i dvoje dece, sedmomesečnog dečaka i dvogodišnju devojčicu, izvestili su ukrajinski zvaničnici.

Vlasti u Odeskoj oblasti proglasile su 6. april danom žalosti za žrtve noćnog napada.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha osudio je incident, pozivajući na oštrije mere protiv Moskve.

"Pritisak na Moskvu mora da se poveća, a ne da se smanji", napisao je na X posle napada u Odesi. "Ruski ubice dece treba da se suoče samo sa sankcijama, izolacijom i odgovornošću."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom noći lansirala više od 140 dronova na Odesu i nekoliko drugih regiona, oštetivši stambene zgrade, vrtić i trafostanicu.

"Šesnaest ljudi je ranjeno. Jedanaestoro njih su hospitalizovali naši lekari, uključujući trudnicu i dvoje dece. Najmlađe nema ni godinu dana", naveo je Zelenski na X.

Zelenski je pozvao saveznike da ojačaju protivvazdušnu odbranu, upozoravajući da "Rusija nema nameru da stane".

S druge strane, ruske regionalne vlasti su izvestile da su ukrajinski dronovi pogodili crnomorski lučki grad Novorosijsk, povredivši najmanje osam ljudi.

Nekoliko Telegram kanala na ruskom jeziku, uključujući ASTRA, izvestilo je da je naftni terminal Šesharis – ključni objekat na jugu Rusije za skladištenje i utovar nafte i naftnih derivata na tankere – oštećen kao rezultat napada na Novorosijsk.

Naftni terminal Šesharis, najveći na jugu Rusije, deo je Černomortransnjefta, podružnice državne kompanije za naftovode Transnjeft, koja se bavi prijemom, skladištenjem i izvozom nafte tankerima.

Komandant ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi potvrdio je noćne napade na rusku luku.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade dronovima na ruska naftna postrojenja, smanjujući izvoz i mogućnosti Moskve da iskoristi skok globalnih cena energenata izazvan ratom u Iranu i praktičnim iranskim zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Rusko Ministarstvo odbrane je u ponedeljak saopštilo da je od prethodne večeri oborilo 198 ukrajinskih dronova.