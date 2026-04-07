Civili poginuli u Ukrajini i Rusiji u prekograničnim napadima dronovima

U napadu ruskog drona na civilni autobus u ukrajinskom gradu Nikopolju poginula su tri putnika i povređeno je 16, saopštili su u utorak ukrajinski zvaničnici, posle talasa noćnih napada u kojima su civili, uključujući decu, poginuli ili povređeni na obe strane.

Aleksandar Hanža, šef regionalne vojne administracije, izvestio je da su ruske snage dronom napale gradski autobus u centru Nikopolja, grada u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku Ukrajine.

Prema njegovim rečima, autobus se u tom trenutku zaustavljao, a ljudi su bili unutra i u blizini.

"Bio je to namerni teror protiv civila", napisao je on na Telegramu.

"Veoma je strašno jer su autobusi puni ljudi koji idu na posao", rekla je žiteljka Nikopolja za Ukrajinski servis RSE ubrzo posle napada.

"Zamislite samo koliko bi žrtava bilo od samo jednog udara", dodala je ona.

"Ne znamo kako da živimo ovde – kako da se krećemo po gradu, pa čak ni kako da preživimo", rekla je ona, dodajući da je bila blizu mesta događaja samo deset minuta pre udara.

Ukrajinska služba za vanredne situacije objavila je slike s mesta incidenta koje prikazuju obim štete.

Ruske snage su napale Dnjepropetrovsku oblast više od 10 puta tokom noći, rekao je regionalni guverner.

Jedanaestogodišnji dečak je poginuo, a petoro je ranjeno kada se kuća zapalila kao posledica napada dronom, dodao je on.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija tokom noći na Ukrajinu lansirala 110 dronova.

U centralnoj ruskoj Vladimirskoj oblasti, lokalni guverner je rekao da su ukrajinski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu, ubivši tri osobe, uključujući dete rođeno 2014. Guverner Aleksandar Avdejev je rekao da je petogodišnja devojčica preživela, ali da je zadobila opekotine i da je hospitalizovana.

Ruske snage su tokom noći oborile 45 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Usred eskalacije napada na energetsku infrastrukturu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio je prekid vatre usmeren na zaustavljanje takvih udara.

"Ako je Rusija spremna da zaustavi udare na našu energetsku infrastrukturu, bićemo spremni da odgovorimo istom merom", rekao je Zelenski u obraćanju u ponedeljak, dodajući da je predlog prenet preko SAD.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, osam godina pošto je preuzela kontrolu nad Krimskim poluostrvom i podsticala rat u Donbasu, koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast na istoku Ukrajine.

Rusija sada okupira oko 20 odsto teritorije Ukrajine i zahteva da Kijev ustupi deo Donjecke oblasti koji njene snage nisu uspele da zauzmu u godinama teških borbi.

Kontrola nad Donbasom jedna je od glavnih prepreka u naporima uz posredovanje SAD da se okonča rat.

Nekoliko rundi pregovora između SAD, Ukrajine i Rusije održano je poslednjih nekoliko meseci, ali nijedan trilateralni ili bilateralni sastanak između Ukrajine i Rusije nije održan od početka rata SAD i Izraela sa Iranom 28. februara.