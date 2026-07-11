Ruske balističke rakete prave haos u Ukrajini, Zelenski poziva SAD da ubrzaju izdavanje dozvola za Patriot

Ruske ultrabrze balističke rakete nastavile su da prave haos u ukrajinskim gradovima u kombinaciji s dronovima i kliznim bombama, ubivši u subotu najmanje šest ljudi u novi napadima, što je navelo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da pozove zapadne saveznike da ubrzaju isporuku oružja za protivvazdušnu odbranu.

"Civilna infrastruktura je pogođena čak i pre nego što je izdato upozorenje na vazdušni napad", naveo je Zelenski na Telegramu, dodajući da je Rusija lansirala više od 120 dronova i 12 raketa tokom noći.

On je naveo da su ukrajinske snage uspele da obore većinu projektila, ali ne i balističke rakete.

"Stambene zgrade, kancelarije i teološki seminar su oštećeni u prestonici", dodao je on.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je najmanje 12 ljudi, uključujući decu uzrasta od 10 do 11 godina, povređeno u glavnom gradu, dok su novinari AFP-a u gradu izvestile da su čule višestruke eksplozije u ranim jutarnjim satima, a sirena za uzbunu u vazduhu se oglasila nekoliko minuta posle prve eksplozije.

Obećana licenca za Patriot

Zelenski je ponovio poziv zapadnim saveznicima da pošalju dodatnu vojnu pomoć i pozvao Vašington da ispuni svoje obećanje da će Ukrajini omogućiti licence za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane Patriot.

Zelenski je u četvrtak rekao da su Kijev i Vašington postigli sporazum o licencama za proizvodnju presretača PAK-3 Patriot, dodajući da se očekuje da delovi za rakete stignu u narednih nekoliko dana.

"Daćemo im pravo da prave Patriote", rekao je američki predsednik Donald Tramp (Trump), kada se sastao sa Zelenskim na marginama samita NATO-a u Turskoj.

"Daćemo vam licencu da pravite Patriote", rekao je on. "Na ovaj način, ne možete se žaliti da im ne dajemo dovoljno. Reći ću: 'Pa, napravite ih sami'".

Presretač PAC-3 sistema Patriot, koji su dizajnirale SAD, jedno je od retkih zapadnih oružja sposobnih da obore balističke rakete koje Rusija ispaljuje na ukrajinske gradove.

Zelenski je takođe rekao da se nastavljaju razgovori s Vašingtonom o "sporazumu o dronovima" i mogućoj zajedničkoj proizvodnji.

Ukrajinski predsednik je u noćnom video obraćanju rekao da se "sporazumi koje su postigli nacionalni lideri moraju sprovesti mnogo brže i potpunije", bez ulaženja u detalje.

Kijev je redovno meta napada talasa ruskih dronova i krstarećih i balističkih raketa. U napadu na ukrajinsku prestonicu 2. jula poginulo je više od 30 ljudi, što je jedan od najsmrtonosnijih udara od početka invazije u februaru 2022. godine.

Stopa presretanja samo 30 odsto

Centar za informacionu otpornost sa sedištem u Londonu procenio je da je presretnuto 80-90 odsto ruskih dronova dugog dometa i krstarećih raketa.

Međutim, navedeno je da je od 522 ruske balističke rakete ispaljene ove godine na Ukrajinu presretnuto samo 30 odsto.

Ruska balistička raketa Iskander-M, lansirana sa zemlje – dometa oko 500 kilometara – može da putuje brzinom do sedam maha, što joj omogućava da pogodi mete u roku od nekoliko minuta. Agencija Rojters je citirala stručnjake koji kažu da Rusija godišnje pravi najmanje 700-800 hipersoničnih balističkih raketa Iskander i Kinžal.

Ruske snage ispaljuju rakete i dronove na Kijev skoro svakodnevno otkako su pokrenule invaziju u februaru 2022. godine.

Moskva negira da gađa stambene objekte uprkos široko rasprostranjenim dokazima o takvim napadima.

Gradonačelnik Sumija Artem Kobzar rekao je u subotu da je u napadu navođenom bombom ubijeno četiri osobe, uključujući devojčicu. U raketnom napadu na Odesu na jugu zemlje ubijene su dve osobe, rekao je regionalni guverner Oleg Kiper.

Rusija izvodi napade na Kijev i druge gradove dok Ukrajina intenzivirala kampanju razornih udara na energetska postrojenja duboko unutar ruske teritorije, pogoršavajući sve veću nestašicu goriva u toj zemlji.

Kijev je takođe nastavio da napada ruske tankere "flote u senci" u Azovskom moru.

Ukrajina je saopštila da je napala 21 tanker tokom noći između petka i subote u pokušaju da poremeti snabdevanje gorivom ruskim snagama koje se bore u Ukrajini.

Uz korišćenje izveštaja Reutersa i AFP-a.