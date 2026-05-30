'Mračne ture' drže u životu ukrajinski turistički sektor

Vitalij Sinjakov je nekada vodio ture do kijevskih crkvi sa zlatnim kupolama i plaža Odese. Međutim, nakon što su prve ruske rakete pogodile Kijev u februaru 2022, "turizam je zamro na oko godinu dana", kaže on. Sada je ovaj veteran turističkog sektora jedan od nekoliko operatera koji nudi, kako on to zove, "mračne ture" do mesta koja su postala čuvena zbog ruske invazije. "Iskreno, sada su oko 80 odsto svih tura koje nudimo mračne ture", kaže on za RSE.

Čak i pre pune ruske invazije, turizam u Ukrajini su pogodile uzastopne krize. U 2013. godini, više od 24 miliona turista je posetilo Ukrajinu – skoro polovina njih su bili Rusi. "Došlo je do pravog buma", kaže Sinjakov o početku 2010-ih. Međutim, taj broj je naglo opao 2014, pošto su ruska aneksija Krima i sukob u regionu Donbasa napravili razdor između susednih zemalja. Zatim je usledila pandemija COVID-19, ugušivši praktično sve međunarodne posete. A neposredno pre februara 2022. godine, "došlo je do još jednog buma i imali smo mnogo turista iz (Ujedinjenih) Arapskih Emirata i iz Indije", kaže Sinjakov. "Iskreno, tražili su lepe ukrajinske devojke." Zatim je Kremlj pokrenuo svoju invaziju. Prijavljenih 2,1 miliona posetilaca koji su stigli u Ukrajinu tokom 2022. označili su pad od više od 90 odsto u broju turista u odnosu na vrhunce pre 2014. Nekoliko putnika koji su stigli u Ukrajinu rezervisalo je obilaske ratnih lokacija koja su već bila reklamirana tokom leta 2022.

Tomas (Thomas), medicinski tehničar iz Kanade, bio je jedan od onih koji su želeli da lično vide sukob u Ukrajini. On je otišao na turu do grada Harkiva na istoku Ukrajine jer, kako kaže, za razliku od područja oko Kijeva, gde su donacije i vladina sredstva pomogla u obnovi nekih ratom pogođenih lokacija, "ima manje novca za pažljivo uređivanje". Tomas kaže da je Harkiv nudio uvid u sirovu, ratnu stvarnost koja je bila u suprotnosti s prestonicom, gde u nekim slučajevima "čitate spomen-ploču ili neku vrstu pripremljenog teksta ispred sebe".

Kanađanin, koji je odbio da se predstavi prezimenom, seća se kako je bio duboko pogođen prizorima života u ratom razorenim predgrađima Harkiva. "U jednoj zgradi je bila ogromna rupa od rakete ili nečeg sličnog, a odmah pored nje su svetla bila upaljena i video sam nekog čoveka kako upravo sprema večeru", prisetio se on. Njegovo iskustvo u Harkivu, kaže, promenilo je putanju njegovog života. Posle obilaska, dobrovoljno se prijavio kao bolničar u Donbasu. Kasnije se upisao na ukrajinski medicinski fakultet. Govorio je za RSE iz Velike Britanije, gde priprema dokumenta za regulisanje boravka u Ukrajini.

Kada su turisti prvi put počeli da posećuju mesta tragedije i razaranja u Ukrajini, postojalo je izvesno neprijateljstvo zbog, kako su komentatori osuđivali, "plesa na grobovima" žrtava rata. Insajderi iz turističkog sektora kažu da se to promenilo nakon što su strane novinarske ekipe krenule i vlada uložila napore da se očuvaju sećanja na mrtve u gradovima kao što su Buča i Irpin. Kiril Zarubin, koji vodi obilaske ratom pogođenih mesta u Harkivu, priznaje da se suočio s nekim negativnim reakcijama meštana kada je vodio filmske ekipe s upadljivom opremom za snimanje. Mimo toga, kaže on, zahvalna ukrajinska javnost je turiste tretirala kao ambasadore svojih zemalja. Lokalni stanovnici, kaže on, "cene podršku koju pružaju različite zemlje, tako da kada vide osobu iz tih zemalja, mogu lično da im zahvale". Većina Zarubinovih klijenata dolazi iz SAD i Japana. Na jednoj turi, vodič je japanskom turisti pokazivao stambenu zgradu uništenu u napadu kada mu je prišao vlasnik stana. "Pozvao nas je u svoj uništeni stan da nam pokaže sve, kako je izgledao pre, šta se dogodilo i šta planira da uradi sledeće", kaže Zarubin, "bio je zaista sjajan tip".