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Rat u Ukrajini

Ukrajinci protestuju zbog smene ministra odbrane

Ukrajinci protestuju zbog smene ministra odbrane Ukrajinci protestuju zbog smene ministra odbrane
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Ukrajinci protestuju zbog smene ministra odbrane

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Odluka predsednika Volodimira Zelenskog da smeni popularnog ministra odbrane Mihajla Fedorova izazvala je snažne reakcije širom Ukrajine. Protesti su izbili u više gradova, dok kritičari upozoravaju da bi ovakav potez mogao da unese dodatnu neizvesnost u trenutku kada se zemlja i dalje suočava sa ruskom invazijom. Građani koji su izašli na ulice ističu da je Fedorov tokom svog kratkog mandata pokrenuo važne reforme i unapredio upotrebu vojnih tehnologija, naročito dronova.

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