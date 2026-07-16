Ukrajinci protestuju zbog smene ministra odbrane

Odluka predsednika Volodimira Zelenskog da smeni popularnog ministra odbrane Mihajla Fedorova izazvala je snažne reakcije širom Ukrajine. Protesti su izbili u više gradova, dok kritičari upozoravaju da bi ovakav potez mogao da unese dodatnu neizvesnost u trenutku kada se zemlja i dalje suočava sa ruskom invazijom. Građani koji su izašli na ulice ističu da je Fedorov tokom svog kratkog mandata pokrenuo važne reforme i unapredio upotrebu vojnih tehnologija, naročito dronova.