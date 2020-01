Dobro plaćeni ujedi pasa u Nikšiću

Opština Nikšić je do decembra 2019. godine isplatila 250 hiljada eura građanima na ime odštete za povrede nastale od ujeda pasa lutalica. Prema tvrdnjama lokalnih odbornika vladajućih partija iz gradske kase je i u prethodne tri godine isplaćivan gotovo isti iznos.

Ilustrujući razmjere problema sa kojima se suočava Opština Nikšić, oko 50 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Rajko Perović je u nikšićkom parlamentu iznio i uporedne podatke iz u susjednih država.

"Grad Beograd, koji ima možda četiri-pet puta više stanovnika nego cijela Crna Gora, za odštetu je po tom osnovu u prošloj godini platio 191 hiljadu eura, a grad Zagreb 198 hiljada, a Nikšić 250 hiljada. Gospodo, da li to nekog zabrinjava?", pitao je Perović nadležne gradske vlast tokom skupštinske rasprave.

Suma nije konačna

Perović je kazao je da suma od četvrt miliona eura za ovu godinu nije konačna.

"Do današnjeg dana (24. decembar) za ovu godinu Skupština opštine Nikšić ima 549 zahtjeva za odštetu za ujede pasa. Imamo da isplatimo 248 hiljada za odštetu za ta lica, i plus što ima sudskih troškova. Suma će preći preko 300.000. Ovo je već treća godina da idu ovolika sredstva. Ne postoji skupa investicija, skupo je ovo za šta mi dajemo novac svake godine", kazao je Perović.

"Saopšteni podaci odbornika Perovića su zabrinjavajući. Sva ta sredstva koja dajemo za odštete zbog ujeda pasa nijesu rješenje nego izdatak, koji se ponavlja iz godine u godinu", rekla je odbornica vladajućih Socijaldemokrata (SD), Jelena Međedović u gradskoj skupštini.

Petsto pedeset eura po ujedu

Prema, presudama Osnovnog suda u Nikšiću u koje je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, građani koje ujede pas lutalica po tužbama dobiju po 400 eura na ime nematerijalne odštete. Dodjeljuju im se i advokatski troškovi u iznosu od 150 eura. Imajući u vidu aktuelnu sudsku praksu, Opština u većini slučajeva pristaje na poravnanje.

"Obavezuju se tuženi O. N. da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog ujeda psa koji se desio dana 14.02.2019. g. koji se odnosi na povredu psihičkog i fizičkog integriteta isplati iznos od 400.00 eura, kao i da mu na ime troškova parničnog postupka isplate iznos od 150.00 eura, prema instrukcija koje će pun. tužioca dostaviti prvotuženom, a sve prednje u roku od 20 dana od dana zaključenja sudskog poravnanja, pod prijetnjom prinudnog izvršenja", glasi jedna od presuda u koju je RSE imao uvid.

Preračunato, Opština Nikšić po jednom slučaju ujeda psa opština isplati i do 550 eura.

U više navrata je RSE upitom tražio odgovore na pitanja: da li su tačni podaci da je iz gradskog budžeta isplaćeno više od milion eura za četiri godine na ime odštete za ujede pasa lutalica, te da li sumnjaju na zloupotrebe, ali od polovine oktobra do danas od nadležnih opštinskih službi nijesu stigli odgovori.

Sumnja li se na lažno prijavljivanje?

Na pitanje RSE da li u Opštini Nikšić sumnjaju na lažno prijavljivanje ujeda pasa lutalica i moguće zloupotrebe potpredsjednik Opštine Nikšić Dragoljub Perović ranije je za RSE kazao da je ujeda pasa lutalica "malo previše".

"Previše je toga i to ne samo u Nikšiću nego u čitavoj Crnoj Gori. Ako na primjer imamo u Nikšiću u toku jednog mjeseca do 15 ujeda pasa, svi psi svijeta da su u Nikšiću to je opet premnogo", kazao je Perović .

"Tražio sam, pošto su identifikovane sve osobe kojima se desio ujed pasa, da se njihova imena javno objave. Imenom i prezimenom, koga su sve ujeli psi u posljednje dvije godine, da javno mnijenje to malo pogleda. To bi bilo vrlo interesantno. I normalno, objaviti imena ljekara, vještaka, advokata i sudija, svih koji se bave tim. Na kraju će doći na red da se i neki drugi organi pozabave tim", kazao je Perović ne precizirajući od koga je tražio da objavi podatke.

Nema zvanične evidencije

Perović je za RSE objasnio da ne raspolaže preciznim podacima o isplaćenom novcu u posljednje tri godine jer te podatke ima "Direkcija za imovinu u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja. Sve tužbe i žalbe idu preko te direkcije" na čijem je čelu Rosanda Nikolić. Perović je kazao da ti podaci "nijesu nikakva tajna". I pored zahtjeva RSE ih nije dobio.

Odgovor je RSE stigao iz PR službe nikšićke bolnice, na pitanje da li je tačno da sve nalaze građana od ujeda pasa potpisuje jedan ili dva ljekara.

"Opšta bolnica Nikšić nije u obavezi da vodi takve vrste evidencija. Do sada ni jedan nadležni organi nije zahtijevao ispitivanje niti jednog ljekara i slučaja sa ispisanom dijagnozom koja se odnosi na ujed psa", navedeno je u odgovoru dostavljenom RSE iz bolnice u Nikšiću.

U nikšićkom nevladinom "Udruženju za zaštitu životinja" sumnjaju u namještanje i fingiranje podataka od strane građana o ujedu pasa i nemaru ljekara koji potpisuju takve nalaze, na osnovu koga potom sud donosi odluku.

"Previše je slučajnosti u cijelom tom problemu. Jedna te ista osoba se prožima kroz sve te slučaje, kroz izvještaje specijaliste. A uglavnom te tužbe vodi krug od dva-tri advokata. I ono što je meni neshvatljivo da sud ne može da stane na kraj takvoj praksi. Predložili smo izmjene zakona koji bi pokrio takve pravne rupe. Predloži li smo i da se revidiraju tužbe koje građani sve češće podnose zbog ujeda pasa, ni to nije pokrenuto. Lično sam bila u bolnici kada ljekar pacijentu ležerno kucao izvještaj specijaliste bez da je povreda nastupila od ujeda psa, a svjedoka nema. I to je to", navodi Vesna Dacić i poručuje da je neophodno mijenjati zakon.

Nema ni vještačenja

"Dok god imate nesavjesne vlasnike pasa i ljekare koji tako olako pišu izvještaje o ujedu imaćemo i pse na ulici i tužbe za isplatu odštete. U osamdeset odsto slučajeva ujedi vlasničkih pasa pokušavaju da se prikažu kao povrede nastale ujedom napuštenog psa. Mora se ozbiljnije pristupiti tome, a to je neko vještačenje", kaže Dacić.

"Svu odgovornost vezi povreda od strane pasa lutalica snosi Opština na čijoj se teritoriji ujed dogodio. A kada je u pitanju vlasnički pas, odgovornost snosi sam vlasnik ili osoba koja je bila odgovorna za psa u trenutku kada je šteta ili povreda nastala", objasnila je Dacić zakonsku proceduru.

Inače, Opština Nikšić od 2015. ima azil za napuštene životinje, a nedavno usvojenom odlukom u gradskom parlamentu posao zbrinjavanja napuštenih životinja i upravljanje skloništem povjereno je lokalnom komunalnom preduzeću.