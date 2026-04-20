Marta Kos izbegla direktan odgovor na optužbe o saradnji s jugoslovenskom tajnom službom

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos nije do kraja pojasnila svoju ulogu u tajnoj službi bivše Jugoslavije, međutim nije ni negirala da je bila deo državne bezbednosti, kako se aludira.

Na saslušanju koje je održano na Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta (AFET), evropska komesarka Kos izbegavala je direktne odgovore na pitanja pojedinih evropskih poslanika.

U više navrata podsetila je poslanike da je prošla proces vetinga pre njenog imenovanja za evropsku komesarku.

"Prošla sam kroz proces provere, kroz proces JURI (komiteta EP za pravna pitanja), prošla sam kroz saslušanje i potvrđena sam", izjavila je Marta Kos na AFET-u.

Međutim, Marta Kos ni u jednom trenutku nije direktno odgovorila na pitanje da li je bila saradnik ili doušnik Uprave državne bezbednosti (UDB).

U martu ove godine evropska komesarka se ponovo našla pod optužbama da je bila saradnica jugoslovenske tajne policije, kolokvijalno poznate kao Udba.

Do ovih navoda došlo je nakon što je u prostorijama Evropskog parlamenta 10. marta promovisana knjiga pod naslovom "Komesarka" slovenačkog autora Igor Omerza, u kojoj su predstavljeni dokumenti za koje autor tvrdi da dokazuju da je Slovenka Marta Kos sarađivala sa jugoslovenskom tajnom policijom.

Autor ove knjige, između ostalog, navodi da je Kos u početku sarađivala sa jugoslovenskom tajnom policijom UDBA tokom osamdesetih, te da je ova saradnja nastavljena i kada je prešla u Keln da radi kao novinarka u sedištu Radija Dojče Vele u Nemačkoj tokom devedesetih.

U knjizi su takođe objavljeni dokumenti za koje autor tvrdi da to dokazuju.

Optužbe da je Marta Kos bila saradnica jugoslovenske tajne policije prvi put su se pojavile 2024. godine tokom saslušanja za potvrdu njenog imenovanja kao slovenačke kandidatkinje za evropsku komesarku.

Tada je Kos negirala bilo kakvu vezu i navode nazvala dezinformacijama.

Međutim, tokom rasprave na AFET-u 20. aprila, Marta Kos nije ponovila tvrdnju da su ovi navodi netačni.

Ona je samo ponovila da sebe smatra pogodnom za funkciju koju obavlja, odgovarajući na direktna pitanja nekih poslanika koji su je optužili da je "lagala o svojoj prošlosti", tokom saslušanja za potvrđivanje na funkciju komesarke.

Rasprava je bila posvećena proširenju Evropske unije, ali je ovo bila prva prilika da Marta Kos odgovori na optužbe pred evropskim poslanicima.

Predsedavajući Evropske narodne partije - najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu - Manfred Veber uoči rasprave izjavio je da je neophodno da Marta Kos odgovori na pitanja o svom integritetu na saslušanju AFET-a.

EPP je ranije tražio da se održi vanredna rasprava isključivo o ovom pitanju.

Prema Weberu, "sve optužbe moraju biti temeljno razjašnjene".