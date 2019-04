"Rezultat lokalnih izbora u Turskoj pokazao je da građani ne vjeruju predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu kao ranije", ocjenjuje dopisnica Jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa (RSE) iz Istanbula Tatevik Sargsyan.

Ona navodi da bi u slučaju da Erdoganova Partija pravde i razvoja (AKP) izgubi Istanbul, osim Ankare i Izmira koji kontroliše opozicija, sada uz Antaliju, vladajući od velikih gradova kontrolisali samo Bursu.

Razlozi za prvi snažniji udarac Erdoganovoj vlasti su, prema razgovorima Tatevik Sargsyan sa građanima Turske, i ekonomske i političke prirode.

"Ljudi prosto vide da se zemlja ne kreće u dobrom smjeru", kaže i navodi da su joj pojedini građani govorili da nijesu ni za opoziciju, ali da ne žele da samo jedna stranka vlada Turskom, zbog čega su dali glas za opozicione kandidate za gradonačelnike.

RSE: Tatevik, ti si u Istanbulu, gdje još uvijek nemamo jasnog pobjednika u najvećem i najvažnijem turskom gradu, srcu biznisa, ekonomije i razvoja. Obje strane su proglasile pobjedu u gradu od 15 miliona građana. Možeš li nam reći kakva je atmosfera i šta se očekuje?

Sargsyan: Da, naravno od juče pratim izborni proces i od tada svi sa pozornošću prate izborne rezultate. Mi još uvijek ne znamo rezultat za najveći grad u Turskoj, Istanbul. Do sada, kada razgovaramo (15 sati CET) 99 ,75 posto glasova su jasni i prema tim rezultatima, kandidat opozicije Ekrem Imamoglu je pobijedio kandidata vladajuće stranke Binali Yildirima, ali je razlika između oba kandidata, veoma mala samo 0,3 posto i tajse rezultat može promijeniti do večeri. Obje strane su proglasile pobjedu, ali trenutno ne znamo tačan rezultat. Stoga traba da sačekamo. I vladajuća partija je takođe najavila da će uložiti žalbu.

Najavili su da će se žaliti na rezultate takođe u Ankari, ali mislim da se u Ankari ne mogu promijeniti, no za Istanbul moramo sačekati još malo.

​RSE: Koliko je važna pobjeda opozicije u prijestonici Ankari, sa ovim se okončava 25 godina dominacije AKP u glavnom gradu Turske?

Sargsyan: Da, zapravo je to prvi put da je AKP izgubila izgubila izbore za gradonačelnika u Ankari, i ukoliko bi izgubili u Istanbulu, to bi značilo da su izgubili u tri najveća grada u Turskoj, dakle Ankari, Izmiru, koji je i ranije kontrolisala opozicija, a tu je i Antalija. To bi značilo da je vladajuća stranka je pobijedila samo u Bursi od velikih gradova.

RSE: Gospodin Erdogan nije bio na izbornim listama, ali je vrlo aktivno učestvovao u kampanji. Može li se reći da je ovo poruka njemu i njegovoj vladavini? Ovo je prvi veliki gubitak od njegovog uspona na vlast?

Sargsyan: Prema turskom Ustavu, predsjednik nema pravo da učestvuje u izbornom procesu, on bi trebalo da se drži po strani, i da bude neutralan, ali on je ipak učestvovao. Znamo da njegova stranka podržava predsjednički sistem koji je kreirao, ali isto tako njegova stranka bez Erdogana ne bi mogla da ostvari dobar rezultat.

RSE: Dakle možemo li reći da je rezultat pouka za njega?

Sargsyan: Možemo reći da je to poruka za njega, da mora promijeniti nešto u svojoj politici, jer je njegova stranka izgubila u velikim gradovima. Zato što su ljudi, građani sa kojima sam imala prilike da razgovaram mi govorili da čak iako ne podržavaju u potpunosti opozicione stranke, glasali su za opozicione kandidate, jer prosto ne žele da jedna stranka vlada Turskom.

RSE: Posljednjih godina smo mogli vidjeti ozbiljan pritisak na opoziciju, intelektualce, medije i civilni sektor i snažnu i potpunu kontrolu vlasti od strane predsjednika Erdogana, pa i pored navedenog regionalni izbori, uz nereguliranosti, nasilje, juče smo imali i smrtnih slučajeva, predstavljaju udar za njega. Možeš li nam reći koji su glavni razlozi zbog kojih se ovo dogodilo?

Sargsyan: Zapravo ovo nije prvi udar na AKP. I na prošlim parlamentarnim izborima je Erdoganova stranka pobijedila samo zato što su imali podršku jedne nacionalističke stranke. Napravili su koaliciju i tako su pobijedili. Isto je bilo i ovoga puta sa njima su u koaliciji.

Razlozi su i ekonomski i politički. Inflacija je oko 20 posto, troškovi života rastu. Poznato je da su tokom kampanje organizovali prodavanje voća i povrća po niskim cijenama. Štandovi su bili po svim gradovima u Turskoj i ljudi su mogli kupovati povrće po niskim cijenama, to je bio dio kampanje. Kada sam razgovarala sa ljudima o tome oni su govorili: "Vidjećemo šta će biti nakon izbora sa ovim", što znači da mu ljudi ne vjeruju kao što su mu vjerovali ranije. To je jedan od razloga zbog kojeg se ovako glasalo. Vide kako i koliko su im se životi promijenili pod ovom vladom.

Dakle i ekonomija, a sa njim i životni standard, životni uslovi su pogoršani. I ne samo ekonomija, već i sloboda izražavanja, ljudska prava. Čak i na veoma otvorenim univerzitetima znamo za veliki broj slučajeva gdje su profesori hapšeni i zatvarani ili su imali problema sa zakonom.

Tako da je Turska u posljednjih nekoliko godina ne ide u dobrom smjeru i ljudi naravno to vide.

​RSE: Da, ali uprkos svemu što smo pomenuli vladajuća AKP uz svoju nacionalističku saveznicu još uvijek je osvojila više od polovine glasova širom zemlje. Šta bismo mogli očekivati u budućnosti? Još jaču kontrolu nad polugama vlasti ili dalje slabljenje pozicija gospodina Erdogana? Ili možda oboje?

Sargsyan: Vidjećemo šta će se dogoditi, ali se mnogi nadaju da će se predsjednik Erdogan promijeniti i da će ovi izbori biti lekcija za njega da njegova dosadašnja strategija više ne funkcioniše i da će morati da sluša i opozicione glasove takođe.

RSE: Kakvu šansu opozicija ima da ojača svoje pozicije u odnosu na njega u predstojećem periodu?

Sargsyan: Vidjećemo ali ovo ukazuje da bi opozicija mogla biti dalje osnažena za sljedeće izbore.