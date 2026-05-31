Trump kaže da Iran pristaje na garancije o nuklearnom programu; SAD navodno nudi 'stroži' mirovni prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran pružio garanciej da neće razvijati nuklearno oružje, ustvrdivši da se Washington približava "vrlo dobrom dogovoru" o okončanju tromjesečnog rata s Teheranom.

Trumpovi komentari, izneseni u intervjuu za Fox News emitiranom 30. maja, došli su usred izvještaja da su američki zvaničnici poslali stroži mirovni prijedlog u Teheran.

Visoki savjetnik iranskog vrhovnog vođe, u međuvremenu, optužio je Trumpa da je "treći put izdao diplomatiju" i postavio ono što je nazvao "pretjeranim zahtjevima" u pregovorima.

Prepucavanje naglašava poteškoće s kojima se američka administracija susreće dok nastoji okončati sukob koji je uzburkao globalna energetska tržišta i potresao globalnu ekonomiju, kao i naglašava tvrdoglavo iransko protivljenje zahtjevima Washingtona.

Sudbina iranskih nuklearnih napora jedna je od glavnih prepreka mirovnom sporazumu.

Washington je, zajedno sa svojim saveznikom Izraelom, zahtijevao sveobuhvatna ograničenja kako bi se spriječilo Iran da izgradi nuklearno oružje. Teheran, koji je obogatio uranijum do razina bliskih kvaliteti za nuklearno oružje, insistira na tome da su njegovi atomski napori u civilne svrhe.

Američki i iranski pregovarači razmijenili su nekoliko prijedloga posljednjih sedmica. New York Times i web stranica Axios izvijestili su 30. maja da je Trump Teheranu poslao novi okvir koji sadrži "strože" uslove.

Osim pitanja iranskih nuklearnih napora, ponovno otvaranje kritičnog Hormuškog moreuza, koji je Iran već sedmicama gotovo zatvorio - druga je glavna tačka spoticanja.

U intervjuu za Fox, koji je 28. maja vodila njegova snaha, Trump je rekao da se Iran složio da neće imati atomsko oružje.

"Jedina garancija koju moram imati jest da neće biti nuklearnog oružja. Složili su se s tim i bilo je vrlo zanimljivo", rekao je.

Trump je 8. aprila proglasio prekid vatre s Iranom, iako su dvije strane periodično izvodile napade manjeg opsega: Iran na američke saveznike u regiji Perzijskog zaljeva; Washington na iranske ciljeve unutar zemlje.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da je Washington spreman nastaviti napadati Iran ako tekući pregovori ne uspiju donijeti sporazum.

Govoreći na forumu o obrani i sigurnosti u Singapuru 30. maja, Hegseth je rekao da su SAD "više nego sposobne" obnoviti napade ako bude potrebno i da su njihove zalihe "više nego prikladne" za takve operacije.

Stručnjaci su upozorili da Sjedinjenim Državama ponestaje nekih ključnih sistema naoružanja te da će trebati mjeseci da se obnove zalihe.

'Pretjerani zahtjevi'

S iranske strane, savjetnik vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija optužio je Trumpa da je "po treći put izdao diplomatiju" nastavkom pomorske blokade nametnute iranskim lukama i postavljanjem onoga što je nazvao "pretjeranim zahtjevima" u pregovorima.

U objavi na platformi X 30. maja, Mohsen Rezaei rekao je da Trumpov stav za pregovaračkim stolom pokazuje "da nije sklon pregovorima i da teži drugim ciljevima".

Iranski državni mediji, pozivajući se na "neslužbeni nacrt", izvijestili su da predloženi memorandum o razumijevanju uključuje sporazum o oslobađanju 12 milijardi dolara zamrznute imovine.

"Sjedinjene Države obvezale su se Iranu osigurati puni pristup 12 milijardi dolara njegove imovine u roku od 60 dana, kako bi se ta sredstva mogla prenijeti i potrošiti u bankama na željenom odredištu Irana bez ograničenja", izjavila je državna televizija.

Bijela kuća ranije je sličan izvještaj iranske televizije nazvala "izmišljotinom".

Sudbina uranijuma

Ključno pitanje je sudbina iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, koji se može koristiti za izgradnju nuklearnog oružja.

Kazahstan je naznačio da je otvoren za smještaj iranskih zaliha uranijuma obogaćenog na 60 posto ako se u budućnosti postigne sporazum između Teherana i Washingtona, prema izvještaju Financial Timesa koji se poziva na šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grossija.

Prijedlog se raspravlja kao potencijalna mjera izgradnje povjerenja kako bi se podržali napori za oživljavanje nuklearne diplomatije između Irana i Sjedinjenih Država.

S druge strane, američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je 29. maja da su snage koje djeluju u Omanskom zaljevu provele mjere blokade onesposobljavanjem broda pod zastavom Gambije koji je pokušavao otploviti do iranske luke.

"Američki avion onesposobio je plovilo ispalivši projektil Hellfire u strojarnicu broda", navodi se u izjavi CENTCOM-a, dodajući da su američke snage izdale više od 20 upozorenja prije poduzimanja vojne akcije.

Odvojeno, Bloomberg News izvijestio je da je nekoliko Amerikanaca pretrpjelo lakše ozljede od padajućih krhotina u iranskom napadu dronom na kuvajtsku vojnu bazu 29. maja. CENTCOM nije komentirao izvještaj.

Izvještavaju: RSE dopisnik iz Washingtona Alex Raufoglu, Radio Farda, Reuters i AFP