Trump kaže da će pregovori sa Iranom biti nastavljeni 3. avgusta

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je otkazao "najveći napad od Drugog svjetskog rata" na Iran nakon molbe Teherana i zahtjeva američkih saveznika u Zalivu, dodajući da će mirovni pregovori biti nastavljeni 3. avgusta, a sporazum o ključnom Ormuskom moreuzu je "neizbežan".

"Sada razgovaramo sa njima u obliku pregovora. Počinje sutra [3. avgusta] popodne", rekao je novinarima u avionu Air Force One 2. avgusta.

Trump nije razgovarao o učesnicima ili mjestu održavanja bilo kakvih novih pregovora. Katar i Pakistan su bili posrednici u pregovorima između Vašingtona i Teherana. 30. jula, katarsko Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da nije zakazan sastanak na visokom nivou u Dohi u narednim danima nakon ranijih Trumpovih izjava.

"Volio bih da [postignem dogovor]", rekao je Trump. "To bi spasilo mnogo života... Tako smo imali napad koji bi bio najveći napad od Drugog svjetskog rata i bio bi katastrofalan za njih. A oni nisu željeli da mi to uradimo.“

Rekao je da su ga Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, zajedno sa Iranom, zamolili da otkaže planirane vazdušne napade na Iran. Trump je rekao da je Teheran "veoma snažno" zamolio da se odloži. "Rekli su da želimo da postignemo dogovor", dodao je.

"Bili smo spremni da krenemo, otprilike u ovo vrijeme, i to bi bio masovan napad".

"Ali kada su saveznici zatražili da se to otkaže... a razlog zašto su to uradili je taj što misle da postoji dogovor. Postoji dogovor o Ormuzu i biće dogovor o... denuklearizaciji Irana".

"Sporazum je neizbježan u vezi sa Ormuskim moreuzom, a takođe, na kraju krajeva, i denuklearizacijom Irana", rekao je.

Ove izjave su uslijedile nakon komentara koje je dao dan ranije kada je rekao da je odlučio da "odustane" od novih napada jer su "perimetri" dogovoreni sa Teheranom i da mu se Izrael pridružio u obavezi.

"SAD su spremne da krenu protiv Islamske Republike Iran, na nivoima vojnog djelovanja, snage i moći kakve nisu viđene od Drugog svjetskog rata. Uprkos tome, Iran i druge zemlje Bliskog istoka su nas zamolile da obuzdamo svaki napad, s obzirom na to da su okviri sporazuma dogovoreni", objavio je Trump na mreži Truth Social kasno 1. avgusta.

"Ovo bi uključivalo hitno, potpuno i potpuno OTVARANJE ORMUSKOG PROLOZA i kraj iranske nuklearne prijetnje".

"Na osnovu ovog zahtjeva, pristao sam, za buduću dobrobit SVIJETA i, takođe, opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da budem u mogućnosti da brzo postignem DOGOVOR", napisao je.

Trump je često prijetio velikim napadima na Iran, samo da bi ih otkazao, tvrdeći da je sporazum između Vašingtona i Teherana neizbježan. Do sada je trajni mirovni sporazum bio nedostižan, a uzvratni udari obje strane su se nastavljali.

Međutim, prema iranskim medijima, vojni izvori u Iranu negirali su Trampovu tvrdnju da je Teheran zatražio od Vašingtona da se uzdrži od pokretanja novih napada.

Iranska novinska agencija Mehr je 2. avgusta citirala neimenovane izvore koji su rekli da je Trumpova izjava "samo nova laž" i pokušaj da se "ucijene vladari Persijskog zaliva i pritisnu pretnjama".

Teheran nije odmah komentarisao najnovije izjave u vezi sa nastavkom razgovora 3. avgusta.

Iako je Trump prvobitno rekao da je eliminacija nuklearne prijetnje Teherana glavni cilj američko-izraelskog rata sa Iranom, koji je počeo 28. februara, posljednjih nedelja se fokusirao na slobodan protok saobraćaja kroz važan Ormuski moreuz.

Više od 20 procenata svjetskih zaliha nafte i gasa kretalo se kroz moreuz pre rata, ali Iran je povremeno efikasno zatvarao plovni put, uključujući i napade na brodove za koje je rekao da nisu dobili odgovarajuće odobrenje od Teherana. Iran je takođe prijetio da će uvesti takse ili putarine brodovima u moreuzu.

Sjedinjene Države i druge zemlje insistirale su na tome da je moreuz međunarodni plovni put i da nije pod kontrolom nijedne nacije.

Vašington i Teheran su 17. juna potpisali memorandum o razumevanju (MOU) u trajanju od 60 dana, sa ciljem okončanja neprijateljstava i ponovnog otvaranja moreuza. Međutim, sporovi oko značenja uslova u sporazumu doveli su do novih napada sa obje strane.

Rano 3. avgusta, Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva saopštile su da su primile izvještaj o incidentu u kome je učestvovao tanker oko 20 nautičkih milja sjeveroistočno od omanske luke Hasab.

UKMTO je saopštio da je kapetan tankera prijavio da je čuo eksploziju u blizini plovila, dodajući da su brod i njegova posada bezbjedni.

Pobunjenici Huti u Jemenu, koje podržava Iran, posljednjih nedelja otvorili su novi front u ratu ciljajući naftna postrojenja i napadajući tankere za naftu u Crvenom moru kao dio pomorske blokade Saudijske Arabije, prijeteći da stvore drugu tačku zastoja za globalne zalihe nafte nakon efektivnog zatvaranja Ormuskog moreuza.