Trump kaže da će SAD pobijediti u Iranu 'uz vojsku ili na papiru'

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kaže da će Sjedinjene Države pobijediti u sukobu s Iranom "vojno ili na papiru", misleći na pregovore s Teheranom, te je nagovijestio da bi se mogao sastati s iranskim vrhovnim vođom "ako bi to dovelo do postizanja sporazuma".

"Pobijedićemo na ovaj ili onaj način", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Biće to ili vojno ili na papiru."

Trump je također rekao da nema želju da se sastane s iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Khameneijem, koji nije viđen od izbijanja nasilja 28. februara i za kojeg se navodi da je ozbiljno povrijeđen u američko-izraelskim zračnim napadima.

Međutim, Trump je dodao da bi, ako dvije strane postignu sporazum, bilo moguće da se dvojica lidera sastanu, te je dodao: "Ako bi se to dogodilo... bio bih pun poštovanja."

"Ne želim se sastati, ali ako bih se sastao, bila bi mi čast da ga upoznam", rekao je Trump.

"Ali ako postignemo sporazum, moguće je da bih se sastao s njim. To bi mi bilo u redu."

Trump je 3. juna rekao da je Khamenei "uključen, apsolutno" u pregovore, dok je državni sekretar Marco Rubio dan ranije rekao da "postoje naznake da se on sve više angažuje na određenom nivou".

Trump: SAD bi mogle nastaviti vojne operacije

Trump je također rekao da bi američke snage nastavile operacije ako bi američki vojnici bili ubijeni u bilo kakvim iranskim napadima tokom trenutnog primirja. Teheran i Sjedinjene Države su posljednjih dana razmjenjivali povremene zračne napade, a posljednji su bili iranski napadi na međunarodni aerodrom u Kuvajtu u kojima je 3. juna poginula jedna osoba, a 63 su povrijeđene.

Trump je govorio u Bijeloj kući 4. juna, obraćajući se novinarima o širokom spektru tema, uključujući rat u Ukrajini, Kubu i globalna trgovinska pitanja.

Usred krhkog primirja na Bliskom istoku i povremenih mirovnih pregovora, Trump je rekao da Sjedinjenim Državama nije potreban sporazum s Teheranom kako bi iz zemlje uklonile iranske zalihe obogaćenog uranija.

"Mogli bismo ga uzeti odmah. Ne mislim da bi nas mogli zaustaviti ako bismo to htjeli, ali nema razloga za to. Zakopan je", rekao je novinarima, misleći na materijal koji bi mogao biti korišten za izradu nuklearnog oružja. Također je rekao da je uranij pod nadzorom. "Imamo kamere", rekao je, ne ulazeći u detalje.

Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezaei kaže da trenutni nacrt memoranduma o razumijevanju o kojem se pregovara kako bi se okončao rat sadrži nejasnoće koje treba razjasniti. Tvrdi da Trump nastoji izvršiti pritisak na Teheran da prihvati njegove uslove, dok uslove Teherana drži nejasnim.

Napredak u Libanu uprkos nasilju?

Trump je također rekao da vjeruje da se postiže napredak između Izraela i Libana te da Liban zaslužuje mir, dodajući da je "zapravo razgovarao s Hezbolahom o tome".

Hezbolah, militantna grupa i politička stranka koju podržava Iran i koja kontrolira veliki dio južnog Libana, Sjedinjene

Države smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njeno oružano krilo, ali ne i političko.

Trump je 1. juna također rekao da je razgovarao s Hezbolahom, ali je Bijela kuća kasnije pojasnila da je to bilo putem posrednika.

S obzirom da je Hezbolah označen kao teroristička grupa, nijedan američki predsjednik ranije nije priznao da je razgovarao s tom grupom, direktno ili putem posrednika.

Hezbolah je 4. juna odbacio novi prekid vatre u Libanu, a Izrael je rekao da neće povući trupe iz zemlje, čime su potkopani američki napori da se zaustave borbe kao dio šireg mirovnog sporazuma s Iranom. Hezbolah nije direktni učesnik u pregovorima koji uključuju Sjedinjene Države, Izrael i libansku vladu.

Trump je novinarima rekao i da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom te da "mislim da se postiže napredak. To traje već dugo, znate."

"Bilo bi zaista lijepo kada bi Liban mogao imati mir", rekao je. "Liban je toliko godina bio pod napadima i uvijek kao autsajder, i bilo bi zaista lijepo kada bi se to moglo okončati."

Teheran je postizanje primirja u Libanu postavio kao jedan od svojih uslova za mirovni sporazum s Washingtonom. Također su nagovijestili da bi mogli direktno intervenisati ako izraelske snage nastave svoje žestoke napade tamo.

Izvor: Iranski servis Radija Slobodna Evropa, Reuters, AFP