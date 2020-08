Zabranjene fotografije unutrašnjosti sovjetskog ekranoplana

Ovog ljeta ruska istraživačica Lana Sator (31) pročitala je o tome kako će ekranoplan lebdjeti nad morem u Derbentu, gradu u Dagestanu, u kojemu bi trebao biti premješten i trajno postavljen u "domoljubnom parku".

Ekranoplan koji čekaju svoj konačni put do vojnog tematskog parka, Sator je rekla za Radio Slobodna Europa (RSE) da je iskoristila ponudu po cijeni od 150 dolara i priuštila si let iz njezine baze u Moskvi do Dagestana.