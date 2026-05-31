Trans devojka i njen partner pretučeni u Beogradu, saopštilo udruženje 'Da se zna'

Udruženje "Da se zna" saopštilo da su u noći između 28. i 29. maja, trans devojku i njenog partnera pretukla dvojica nepoznatih napadača u blizini Geneks kule, u Beogradu.

Kako je saopšteno 31. maja, napadači su bili zajedno sa njima u gradskom prevozu. Napali su ih nakon što su izašli na istoj stanici.

"Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Novi Beograd zajedno sa predatim lekarskim izveštajima o konstatovanim telesnim povredama".

"Tokom davanja izjava u policiji, policijski službenici su izjavljivali homofobične komentare i negirali Matejin rodni identitet obraćajući joj se u muškom rodu, uključujući i u službenom zapisniku", istaklo je udruženje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, do objavljivanja vesti, nisu odgovorili hitan upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa navodima o napadu i postupanju policijskih službenika.

Udruženje "Da se zna", koje evidentira transfobične i homofobične napade i pretnje, upozorilo je na "drastično pogoršanje bezbednosti LGBT+ osoba u Srbiji i potpuno odsustvo procesuiranja odgovornih za napade iz mržnje".

"Ukoliko tužilaštvo nastavi da ignoriše zločine iz mržnje, to će biti dodatni motiv novim napadačima da sa napadima nastave, čime ulazimo u vreme potpune nesigurnosti za živote LGBT+ osoba u Srbiji", istakli su.

"Da se zna" je ranije ukazalo da je u 2025. godini zabeleženo najmanje 110 incidenata motivisanih mržnjom prema LGBT+, što je rekordan zabeležen broj u poslednjih devet godina, otkako ta organizacija vodi evidenciju.